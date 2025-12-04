Πτωτικό «γύρισμα» στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Δεύτερη μέρα απωλειών
Πτωτικό «γύρισμα» στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Δεύτερη μέρα απωλειών
Στους πωλητές τα ηνία για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, παρά το ανοδικό ξεκίνημα - Αλλαγές στους δείκτες Stoxx, ποιες μετοχές επηρεάζονται
Πρόσκαιρη αποδείχθηκε η αντίδραση των αγοραστών στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο «γύρισε» ξανά σε πτωτικό έδαφος. Η Αθήνα κρατά αποστάσεις από την ανοδική πορεία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών, την ώρα που αυξάνονται όλο και περισσότερο οι πιθανότητες για μείωση επιτοκίων από τη Fed στη διήμερη συνεδρίαση της 9ης-10ης Δεκεμβρίου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (4/12), ο ΓΔ υποχωρεί πλέον κατά -0,23% και διαπραγματεύεται στις 2.081,73 μονάδες. Σε περίπου 17 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.079,59 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.096,97 μονάδες.
Σχεδόν όλα όσα κέρδισε στις δύο πρώτες συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου κατάφερε να χάσει χθες το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να οπισθοχωρεί εκ νέου κάτω από τις 2.100 μονάδες. Παρά τις απώλειες δεν έλειψαν οι υπερβάσεις, με τη Motor Oil και τη Viohalco να κατακτούν νέες κορυφές, πλησιάζοντας τα 30 ευρώ και τα 11 ευρώ, αντίστοιχα. Κοντά στο +42% ανέρχεται η απόδοση του Χ.Α. μέσα στο 2025, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το πέμπτο συνεχόμενο κερδοφόρο έτος.
