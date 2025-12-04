Η πιο έξυπνη γυναίκα του κόσμου με IQ 228
H ιστορία της Μέριλιν βος Σαβάντ, που προτίμησε την εξωστρέφεια από την απομόνωση της ιδιοφυϊας
Υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται με τόσο σπάνιο χάρισμα, ώστε μοιάζουν σχεδόν καταδικασμένοι να ζήσουν μόνοι τους: απομονωμένοι σε εργαστήρια, σε βιβλιοθήκες, σε χώρους όπου ο κόσμος έξω χάνει το χρώμα του. Η Μέριλιν βος Σαβάντ θα μπορούσε να είναι μια τέτοια περίπτωση: η γυναίκα με το υψηλότερο καταγεγραμμένο IQ στον πλανήτη, η παιδική ιδιοφυΐα που στα δέκα της έλυνε προβλήματα τα οποία άλλοι έβλεπαν μόνο σε συνέδρια.
Κι όμως, αντί να χτίσει έναν κλειστό πύργο γύρω από το μυαλό της, διάλεξε τον δύσκολο δρόμο της εξωστρέφειας. Δεν κρύφτηκε πίσω από αριθμούς, δεν αφοσιώθηκε σε μια μοναχική επιστήμη, δεν φοβήθηκε πως η καθημερινότητα θα «λερώσει» το μύθο της. Αντίθετα, αποφάσισε να απευθυνθεί σε όλους. Να συνομιλήσει με τον κόσμο, να εξηγήσει, να διευκρινίσει, να ακούσει και να απαντήσει. Να κάνει την ευφυΐα της όχι τρόπαιο, αλλά γέφυρα. Κι έτσι μια γυναίκα που θα μπορούσε να μείνει μια απόμακρη φιγούρα μετρήσεων και διακρίσεων, έγινε τελικά κάτι πιο σπάνιο: μια παρουσία οικεία, προσβάσιμη, σχεδόν καθημερινή για εκατομμύρια ανθρώπους.
