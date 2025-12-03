Πότε η εξαγορά πλασματικών ετών οδηγεί σε ζημιά αντί για κέρδος

Κλείσιμο

Η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης μπορεί να αποτελέσει κλειδί για ταχύτερη συνταξιοδότηση και υψηλότερη ανταποδοτική σύνταξη, όμως δεν είναι πάντοτε η πιο συμφέρουσα λύση και απαιτεί σχολαστική εκτίμηση πριν από κάθε απόφαση.Τα πλασματικά έτη λειτουργούν σαν μια μορφή «επένδυσης» σε ένα αβέβαιο μέλλον, καθώς συχνά προϋποθέτουν εφάπαξ καταβολή, ενώ το πραγματικό όφελος εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συνταξιούχου και από την ηλικία αποχώρησης.Γι’ αυτό, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αίτηση, οι ασφαλισμένοι πρέπει να απαντήσουν σε δύο βασικά ζητήματα: α) έχει νόημα να εξαγοράσουν πλασματικά όταν ήδη έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα; β) ποια ασφαλιστική κατηγορία είναι οικονομικά βιώσιμη για την εξαγορά;Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία συμφέρει όταν:• επιτρέπει λήψη πλήρους αντί για μειωμένη σύνταξη (αποφυγή ποινής -6% ανά έτος),• εξασφαλίζει έξοδο στο 62ο αντί για το 67ο έτος, με κέρδος έως 60 μηνιαίες συντάξεις και απαλλαγή από μελλοντικές εισφορές.Μεγάλη διαφοροποίηση στα οικονομικά οφέληΤα πρόσθετα έτη αποδίδουν διαφορετικά ανάλογα με τα πραγματικά χρόνια ασφάλισης. Ενδεικτικά:• στα 15 έτη, η απόδοση αυξάνεται μόλις +0,84% ετησίως,• στα 35 έτη φτάνει στο +2,55%, δηλαδή τριπλάσιο αποτέλεσμα.Χρόνος απόσβεσης του κόστουςΕπειδή η εξαγορά κοστολογείται στο 20% του μισθού του προηγούμενου μήνα, απαιτούνται: