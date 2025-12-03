Καταρρέει ο μύθος της νεότητας; Γιατί τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας ξεκινούν μετά τα 40

Κλείσιμο

Φοβόμαστε να γερνάμε. Φοβόμαστε τόσο πολύ που προσπαθούμε να χωρέσουμε τα πάντα μέσα στην δεκαετία των 20 χρόνων μας, αυτή που οι παλιοί αναπολούν με νοσταλγία, ενθυμούμενοι τα κατορθώματά τους, τις αντοχές τους και την νεανική τους “τρέλα”. Όταν όμως εμείς κοιτάμε τις ζωές μας και τις συγκρίνουμε με τις δικές τους, αδυνατούμε να δούμε αυτή την χαρά. Εστιάζουμε στην αβεβαιότητα του μέλλοντος, στις προθεσμίες της δουλειάς, στους ανεκπλήρωτους έρωτες, στο άγχος των οικονομικών μας, στο στρες που προκαλεί η καθημερινότητα όταν προσπαθείς να εξελιχθείς, να καταλάβεις ποιος είσαι, ποιος είναι ο ρόλος σου στην κοινωνία, ο σκοπός σου στη ζωή.Και ενώ ακόμα και ολόκληρες βιομηχανίες μας πουλάνε την ιδέα ότι η νεότητα είναι το αποκορύφωμα της ανθρώπινης ύπαρξης, εμείς αναρωτιόμαστε τι κάνουμε λάθος και δεν το απολαμβάνουμε. Στην πραγματικότητα, η απάντηση είναι τίποτα.Όλο και περισσότερες μελέτες μας δείχνουν ουσιαστικά, ότι τα χρόνια που εξυμνούμε, δηλαδή τα τέλη της εφηβείας και τα 20 μας, είναι συνήθως τα χειρότερά μας, ενώ στα 60 με 70 ο άνθρωπος βιώνει την καλύτερη στιγμή, συναισθηματικά, της ζωής του. Αυτή η αντίφαση βρίσκεται στο επίκεντρο ενός αυξανόμενου αριθμού ψυχολογικών και κοινωνιολογικών ερευνών, πολλές από τις οποίες υποστηρίζονται από τη Laura Carstensen, καθηγήτρια ψυχολογίας και ιδρυτική διευθύντρια του Stanford Center on Longevity. Η ίδια, όταν διδάσκει στους φοιτητές της, ξεκινά με μια φράση που πάντα προκαλεί σοκ: «Αυτά δεν είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής σας. Αυτά έρχονται πολύ, πολύ αργότερα». Οι φοιτητές της την κοιτάζουν, μπερδεμένοι, γεμάτοι ελπίδα, ανακουφισμένοι. «Κοιτάζω μια θάλασσα από 100 φοιτητές που κάθονται σε μια αίθουσα διδασκαλίας και μου αρέσει η έκφραση στα πρόσωπά τους», λέει στο περιοδικό Time, εξηγώντας ότι τα τέλη της εφηβείας και τα είκοσί μας είναι η χειρότερη περίοδος της ζωής μας -με τα υψηλότερα ποσοστά μοναξιάς, άγχους και κατάθλιψης.Η καμπύλη U της ευτυχίαςΤα δεδομένα υποστηρίζουν τον ισχυρισμό της. Μεγάλες, διαπολιτισμικές μελέτες αποκαλύπτουν μια σταθερή καμπύλη U της συναισθηματικής ευημερίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Τα 20 μας χρόνια -παρά το γεγονός ότι υμνούνται ως ανέμελα, κατατάσσονται στην πραγματικότητα μεταξύ των χαμηλότερων σημείων. Τότε το άγχος κορυφώνεται, η μοναξιά είναι γεγονός και η αβεβαιότητα κρέμεται πάνω από τα πάντα: καριέρα, σχέσεις, ταυτότητα. Για πολλούς, είναι μια δεκαετία που κυριαρχείται από την πίεση και τη σύγκριση.Τότε κάτι αρχίζει να αλλάζει. Στα τριάντα μας και ειδικά στα σαράντα, τα αρνητικά συναισθήματα αρχίζουν σταδιακά να μειώνονται. Αυτό δηλαδή που οι ερευνητές αποκαλούν «συναισθηματική αναταραχή», αρχίζει να ηρεμεί. Η “ελεύθερη πτώση” των συναισθημάτων μας σταθεροποιείται. Η πραγματική καμπή έρχεται μεταξύ των 40 και 60, όπου οι επιστήμονες παρατηρούν τη μεγαλύτερη μείωση στο άγχος, τον θυμό και την ανησυχία. Αυτή είναι η «μεγάλη αλλαγή που αξίζει τον κόπο», όπως την περιγράφει η Carstensen. Η περίοδος της ζωής δηλαδή, κατά την οποία η συναισθηματική εμπειρία βελτιώνεται σημαντικά.Στα εξήντα και στα εβδομήντα μας, φτάνουμε σε αυτό που πολλές μελέτες αποκαλούν πλέον συναισθηματική κορυφή της ζωής. Αυτές οι δεκαετίες, που συχνά παραβλέπονται και ακολουθούν διάφορα στερεότυπα, εμφανίζονται σταθερά στις έρευνες ως τα πιο ευτυχισμένα, συναισθηματικά σταθερά και ικανοποιητικά χρόνια που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Μετά τα εβδομήντα, η πορεία δεν πέφτει κατακόρυφα. Απλώς σταθεροποιείται. Η συναισθηματική ευημερία παραμένει υψηλή. Οι άνθρωποι αναφέρουν περισσότερη ευγνωμοσύνη, λιγότερο θυμό, περισσότερη ικανοποίηση και νόημα. Γιατί λοιπόν περνάμε το μισό της ζωής μας φοβούμενοι μια εποχή που μπορεί να μας φέρει την πιο βαθιά ειρήνη;Το ευτυχισμένο γήραςΟι ερευνητές προσφέρουν διάφορες εξηγήσεις για το πώς η συναισθηματική ζωή βελτιώνεται καθώς γερνάμε.-Γινόμαστε καλύτεροι στο να εστιάζουμε σε ό,τι έχει σημασία. Η θεωρία υποστηρίζει ότι καθώς οι άνθρωποι γερνούν, γίνονται πιο συνειδητοί ότι ο χρόνος είναι πεπερασμένος. Αντί να δημιουργεί φόβο, αυτή η συνειδητοποίηση οξύνει τις προτεραιότητες. Οι ηλικιωμένοι επενδύουν περισσότερο σε σημαντικές σχέσεις και εμπειρίες. Σταματούν να σπαταλούν χρόνο σε ανούσιες συγκρούσεις, συγκρίσεις ή κοινωνικές υποχρεώσεις που τους εξαντλούν.-Η συναισθηματική ρύθμιση βελτιώνεται δραματικά. Οι νεότεροι άνθρωποι συχνά νιώθουν έντονα τα συναισθήματα και αντιδρούν παρορμητικά. Ωστόσο, με κάθε δεκαετία που περνά, ο εγκέφαλος γίνεται πιο ικανός να διαχειρίζεται αυτά τα συναισθήματα. Οι ηλικιωμένοι αναρρώνουν πιο γρήγορα από το άγχος και είναι λιγότερο πιθανό να καταστρέφουν τον εαυτό τους. Δρουν, αντί να αντιδρούν.-Η οπτική γύρω από την ζωή αλλάζει. Μέχρι τα 60, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βιώσει απώλειες, νίκες, προδοσίες, ασθένειες, απογοητεύσεις, λάθη, ανακαλύψεις. Κατανοούν ότι οι κρίσεις περνούν, ότι ο φόβος εξασθενεί, ότι η ζωή έχει εποχές. Η προοπτική αυτή φέρνει ένα είδος ψυχολογικής ανθεκτικότητας που απλά δεν μπορεί να διδαχθεί ή να υπάρξει στα είκοσι.