Ελαιόλαδο: Βουτιά στις τιμές παραγωγού – Αντέχουν οι ελιές, παρά τον συναγερμό λόγω δασμών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές παραγωγού για το ελαιόλαδο - Οι δασμοί Τραμπ προβληματίζουν την ελληνική αγορά παρά τις σημαντικές επιδόσεις σε λάδι και ελιές

Mια διπλή πραγματικότητα καταγράφει για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές της χώρας μας η νέα έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC) για τον Νοέμβριο: Από τη μία, σταθερά δεσπόζουσα θέση στις εξαγωγές προς τις μεγάλες αγορές παγκοσμίως. Από την άλλη, σημαντική διψήφια πίεση για τις τιμές παραγωγού ελαιολάδου, αλλά και μειωμένες εισαγωγές ελιάς στις μεγάλες αγορές, κάτι που παρά τα ”αντισώματα” του ελληνικού προϊόντος, μας επηρεάζει.

Στα παραπάνω, προστίθεται και ο βραχνάς των δασμών Τραμπ, με τον ΣΕΒΙΤΕΛ και την ΠΕΜΕΤΕ, να ζητούν εξαίρεση των δύο προϊόντων από τους δασμούς – όπως έγινε πρόσφατα με διάταγμα του Λευκού Οίκου για άλλα προϊόντα π.χ ακτινίδια, κεράσια, καφές- προτού οι συνέπειες αυτών, καταστούν ολέθριες για την ελληνική αγορά.

