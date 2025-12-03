LAMDΑ: Στα 2,2 δισ. ευρώ τα μέχρι στιγμής εξασφαλισμένα έσοδα από το project του Ελληνικού

Με συνολικές επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ και σύνολο εισπράξεων 1,6 δισ. στο project του Ελληνικού κλείνει το 2025, με βάση τα στοιχεία από την τελευταία επενδυτική παρουσίαση του ομίλου