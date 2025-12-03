LAMDΑ: Στα 2,2 δισ. ευρώ τα μέχρι στιγμής εξασφαλισμένα έσοδα από το project του Ελληνικού
LAMDΑ: Στα 2,2 δισ. ευρώ τα μέχρι στιγμής εξασφαλισμένα έσοδα από το project του Ελληνικού
Με συνολικές επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ και σύνολο εισπράξεων 1,6 δισ. στο project του Ελληνικού κλείνει το 2025, με βάση τα στοιχεία από την τελευταία επενδυτική παρουσίαση του ομίλου
Με σχεδόν διπλάσιες επενδύσεις έναντι του 2024 στο project του Ελληνικού πρόκειται να κλείσει η εφετινή χρονιά για τη Lamda Development, φτάνοντας το συνολικό… λογαριασμό πάνω από τα 1,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έργου, την ίδια στιγμή όπου οι συνολικές εισπράξεις, πωλήσεις οικιστικών, εκτάσεων και συμφωνίες με τρίτους επενδυτές για το 2025 αντιστοιχούν στα 1,6 δισ. ευρώ.
Συνολικά, όπως προκύπτει από την τελευταία επενδυτική παρουσίαση της LAMDA Development (Δεκέμβριος 2025) τα εξασφαλισμένα έσοδα από το έργο του Ελληνικού μέχρι στιγμής φτάνουν τα 2,2 δισ. ευρώ.
Ειδικά για την εφετινή χρονιά οι εισπράξεις του 2025 αντιστοιχούν σε μισό δισ. ευρώ συνολικά, εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ αφορούν αυτές του πρώτου εξαμήνου. Στο επενδυτικό «μέτωπο» για υποδομές και κατασκευές κτιρίων οι ρυθμοί μέσα στο 2025 έχουν επιταχυνθεί με ένα σύνολο 500 εκατ. ευρώ για το σύνολο της εφετινής χρονιάς- 200 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο και τα υπόλοιπα εντός του τρέχοντος, β’ εξαμήνου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Συνολικά, όπως προκύπτει από την τελευταία επενδυτική παρουσίαση της LAMDA Development (Δεκέμβριος 2025) τα εξασφαλισμένα έσοδα από το έργο του Ελληνικού μέχρι στιγμής φτάνουν τα 2,2 δισ. ευρώ.
Ειδικά για την εφετινή χρονιά οι εισπράξεις του 2025 αντιστοιχούν σε μισό δισ. ευρώ συνολικά, εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ αφορούν αυτές του πρώτου εξαμήνου. Στο επενδυτικό «μέτωπο» για υποδομές και κατασκευές κτιρίων οι ρυθμοί μέσα στο 2025 έχουν επιταχυνθεί με ένα σύνολο 500 εκατ. ευρώ για το σύνολο της εφετινής χρονιάς- 200 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο και τα υπόλοιπα εντός του τρέχοντος, β’ εξαμήνου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα