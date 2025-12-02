5 τύποι ανθρώπου και γιατί αργούν πάντα στα ραντεβού τους
5 τύποι ανθρώπου και γιατί αργούν πάντα στα ραντεβού τους
Ποιοι οι πέντε διαφορετικοί τύποι ανθρώπου που καθυστερούν και τι απαντήσεις δίνει η επιστήμη στη συστηματική αργοπορία
«Σε 10 λεπτά θα είμαι εκεί», αλλά το δεκάλεπτο μετατρέπεται σε μισάωρο. «Έχει απίστευτη κίνηση», αλλά έρχεται… με τα πόδια. «Καθυστέρησα γιατί η γάτα μου ένιωθε μοναξιά», αλλά έχει σκύλο. Δεκάδες και ευφάνταστες είναι οι δικαιολογίες που σκαρφίζονται κάθε φορά όσοι καθυστερούν πάντα στα ραντεβού τους. Στον καθένα έχει συμβεί να αργήσει σε μια προγραμματισμένη συνάντηση, ωστόσο υπάρχει κι η κατηγορία ανθρώπων που το κάνουν συστηματικά, ανεξαρτήτως συνθηκών. Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό; Τι είναι αυτό που πυροδοτείται στον εγκέφαλό τους και καταλήγουν να φτάνουν στο εστιατόριο την ώρα που οι υπόλοιποι έχουν παραγγείλει το… επιδόρπιο;
Οι λόγοι είναι πολλοί: Εξωτερικοί και απρόβλεπτοι παράγοντες, υποτίμηση του χρόνου, κακός προγραμματισμός, αναβλητικότητα, δυσκολία στην αντίληψη του χρόνου, άγχος. Νεότερες έρευνες συνδέουν την ψυχολογία και το «εσωτερικό ρολόι» με την συστηματική καθυστέρηση, αλλά και με την απόλυτη ακρίβεια στα ραντεβού, ενώ προκύπτει ότι το να είναι αργοπορημένος κανείς δεν αποτελεί ένδειξη αδιαφορίας ή αγένειας. Ωστόσο, όταν κάποιος συμφωνεί σε συγκεκριμένη ώρα και τόπο συνάντησης, «υπογράφει» ένα άτυπο συμβόλαιο με τον άλλον. Αν, επομένως, παρατηρείται συχνά καθυστέρηση, παραβιάζεται η σχέση εμπιστοσύνης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Οι λόγοι είναι πολλοί: Εξωτερικοί και απρόβλεπτοι παράγοντες, υποτίμηση του χρόνου, κακός προγραμματισμός, αναβλητικότητα, δυσκολία στην αντίληψη του χρόνου, άγχος. Νεότερες έρευνες συνδέουν την ψυχολογία και το «εσωτερικό ρολόι» με την συστηματική καθυστέρηση, αλλά και με την απόλυτη ακρίβεια στα ραντεβού, ενώ προκύπτει ότι το να είναι αργοπορημένος κανείς δεν αποτελεί ένδειξη αδιαφορίας ή αγένειας. Ωστόσο, όταν κάποιος συμφωνεί σε συγκεκριμένη ώρα και τόπο συνάντησης, «υπογράφει» ένα άτυπο συμβόλαιο με τον άλλον. Αν, επομένως, παρατηρείται συχνά καθυστέρηση, παραβιάζεται η σχέση εμπιστοσύνης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα