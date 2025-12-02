Το μεγάλο σοκ στην αγορά της μόδας πολυτελείας: Εχασε 70 εκατ. πελάτες σε τρία χρόνια
Οι καταναλωτές έχουν μειωθεί από 400 σε 330 εκατομμύρια και ιστορικά brands αναζητούν νέες στρατηγικές για να ανανεώσουν τη δυναμική τους
Αρκεί μια βόλτα στο περίφημο Quadrilatero della Moda στην καρδιά του Μιλάνου και τους εμβληματικούς δρόμους Via Monte Napoleone, Via Alessandro Manzoni και Via della Spiga για να καταλάβει κανείς τι σημαίνει πραγματικά υψηλή ραπτική. Βιτρίνες που θυμίζουν έργα τέχνης, διάσημοι οίκοι μόδας, η όλο λάμψη Εβδομάδα Μόδας, μουσεία αφιερωμένα στην ιστορία και την τέχνη του στυλ… Όλα συνθέτουν ένα σκηνικό όπου η μόδα συναντά την αισθητική, την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι η ιταλική πρωτεύουσα της μόδας προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες που ανυπομονούν να βιώσουν από κοντά το αυθεντικό Made in Italy.
Μέχρι πριν μερικά χρόνια, η εικόνα τουριστών να περιμένουν υπομονετικά στην ουρά έξω από πολυτελείς μπουτίκ, ήταν συνηθισμένη, ιδίως την περίοδο των εκπτώσεων. Εντούτοις, το luxury την τελευταία περίοδο χαρακτηρίζεται από πτωτική τάση, με τη μεσαία τάξη να αγοράζει λιγότερο και τις εταιρίες να αντιμετωπίζουν κρίση. Το καταναλωτικό κοινό γίνεται πιο επιλεκτικό, προσέχει τις αγορές του και η arte di vivere γίνεται σπάνια εμπειρία, μόνο για λίγους. Στο σύμπαν του Μιλάνου, που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε με μια ατελείωτη επίδειξη μόδας, η πραγματικότητα αλλάζει. Η πόλη καλείται πλέον να προσαρμοστεί σε μια εποχή όπου η σπατάλη και η υπερβολή δε βρίσκουν χώρο, καθώς η αγοραστική δύναμη συρρικνώνεται και οι καταναλωτικές συνήθειες μετατοπίζονται.
