Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικές τάσεις παρά τη διεθνή διστακτικότητα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικές τάσεις παρά τη διεθνή διστακτικότητα
Βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα μετά το συνέδριο της Morgan Stanley
Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται πάνω από τις 2.100 μονάδες, εν μέσω ήπιων διακυμάνσεων στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 10:50, διαμορφώνεται στις 2.106,82 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,36%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,77 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,73%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+1,08%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,06%) και της ΔΕΗ (+0,81%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-0,91%), Viohalco (-0,20%) και του ΔΑΑ (-0,20%).
Ανοδικά κινούνται 62 μετοχές, 12 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Mevaco (+2,35%) και Elinoil (+2,08%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Moda Bango (-1,86%) και Ξυλεμπορία (κ) (-0,75%).
Ειδήσεις σήμερα:
Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα
Crash test της «Ιθάκης» του Τσίπρα με όσα είπαν και έγραψαν η Μέρκελ, ο Σόιμπλε και ο Βαρουφάκης
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 10:50, διαμορφώνεται στις 2.106,82 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,36%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,77 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,73%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+1,08%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,06%) και της ΔΕΗ (+0,81%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-0,91%), Viohalco (-0,20%) και του ΔΑΑ (-0,20%).
Ανοδικά κινούνται 62 μετοχές, 12 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Mevaco (+2,35%) και Elinoil (+2,08%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Moda Bango (-1,86%) και Ξυλεμπορία (κ) (-0,75%).
Ειδήσεις σήμερα:
Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα
Crash test της «Ιθάκης» του Τσίπρα με όσα είπαν και έγραψαν η Μέρκελ, ο Σόιμπλε και ο Βαρουφάκης
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα