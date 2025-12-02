Γιατί η έκταση των ηπείρων δεν είναι αυτή που νομίζουμε – Η αληθινή ιστορία του παγκόσμιου χάρτη
Γιατί η έκταση των ηπείρων δεν είναι αυτή που νομίζουμε – Η αληθινή ιστορία του παγκόσμιου χάρτη
Πώς ο Gerardus Mercator έκανε τη Γροιλανδία να μοιάζει με ήπειρο και τη Ρωσία με γίγαντα
Η Γροιλανδία είναι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, αυτό μάθαμε στη γεωγραφία του σχολείου και αυτό βλέπουμε στους παγκόσμιους χάρτες που βρίσκονται παντού γύρω μας, από σχολικές αίθουσες μέχρι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς θα σας φαινόταν αν μαθαίνατε ότι η Αφρική είναι στην πραγματικότητα 14 φορές μεγαλύτερη από τη Γροιλανδία; Μα, ο χάρτης τις παρουσιάζει σχεδόν ίσες. Το ίδιο και για τη Ρωσία, που δεσπόζει σαν μια ατελείωτη έκταση, έτοιμη να καταπιεί την Ευρώπη. Η Αφρική είναι στην πραγματικότητα διπλάσια σε έκταση από τη Ρωσία, ενώ το μάτι τις βλέπει σαν ίδια μεγέθη στον χάρτη.
Πώς γίνεται λοιπόν ο παγκόσμιος χάρτης να μας δίνει τόσο λανθασμένη εντύπωση για το πραγματικό μέγεθος των ηπείρων και των κρατών; Η απάντηση κρύβεται σε ένα όνομα που καθόρισε πέντε αιώνες γεωγραφικής φαντασίας: Mercator.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πώς γίνεται λοιπόν ο παγκόσμιος χάρτης να μας δίνει τόσο λανθασμένη εντύπωση για το πραγματικό μέγεθος των ηπείρων και των κρατών; Η απάντηση κρύβεται σε ένα όνομα που καθόρισε πέντε αιώνες γεωγραφικής φαντασίας: Mercator.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα