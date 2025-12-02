Η Pandora «λάμπει» στην Ελλάδα: Νέα καταστήματα, ισχυρά νούμερα και αναδιάταξη στην αγορά κοσμήματος
Η θυγατρική απογειώνει τον τζίρο της, επεκτείνεται σε premium σημεία και φέρνει αλλαγές στο δίκτυο της ιστορικής διανομέως
Η Pandora διανύει την καλύτερη περίοδό της στην ελληνική αγορά, η οποία εξελίσσεται σε μία από τις πλέον δεκτικές και δυναμικές για το παγκόσμιο brand κοσμημάτων. Κάτι που αποτυπώνεται τόσο στις επιδόσεις της θυγατρικής Pandora Greece όσο και στη ραγδαία επέκταση του δικτύου της σε κομβικά σημεία της αγοράς.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε η ελληνική θυγατρική, που συστάθηκε μόλις το 2023 προκειμένου να αναλάβει να τρέξει πιο γρήγορα την επέκταση επί ελληνικού εδάφους, το 2024 κατάφερε να πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών 13,92 εκατ. ευρώ, έναντι 1,64 εκατ. ευρώ το 2023.
