Άνοιξε η πρώτη κλινική «ψηφιακής άνοιας» που αντιμετωπίζει τον εθισμό στα κινητά
Σε παγκόσμιο φαινόμενο με σοβαρές επιπτώσεις εξελίσσεται η υπερβολική χρήση smartphones. Ποιες οι πρωτοβουλίες της Ιαπωνίας για το πρόβλημα
Ο εθισμός στη χρήση κινητών τηλεφώνων δεν αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά τη νέα κανονικότητα, με πολλά από τα θύματα να είναι μικρής ηλικίας, παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών για τον περιορισμό της έκθεσης σε οθόνες σε παιδιά και εφήβους. Οι ενδείξεις εξάρτησης ακόμα και στη νηπιακή ηλικία προκαλούν ανησυχία και εγείρουν κρίσιμα ερωτήματα για τις συνέπειες που μπορεί να ακολουθήσουν.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η χρήση των smartphones αυξάνεται διαρκώς. Σύμφωνα με εκθέσεις, το 2024 υπήρχαν 4,25 δισ. μοναδικοί χρήστες έξυπνων κινητών, αριθμός ο οποίος αναμένεται να φτάσει τα 4,69 δισ. το 2025 και να αγγίξει τα 5,12 δισ. το 2026. Συνολικά, εκτιμάται ότι έως σήμερα υπάρχουν παγκοσμίως 7,3 δισ. smartphones. Στην κορυφή βρίσκεται η Κίνα με τους περισσότερους χρήστες -άνω των 900 εκατ.- και ακολουθούν η Ινδία κι οι ΗΠΑ. Την πιο εντατική χρήση κάνουν όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-29, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι υπόλοιπες ομάδες είναι πιο πίσω.
