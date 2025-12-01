Χρηματιστήριο: Επιφυλακτικά μπαίνει ο Δεκέμβριος – Στο Λονδίνο το βλέμμα των επενδυτών
Χρηματιστήριο: Επιφυλακτικά μπαίνει ο Δεκέμβριος – Στο Λονδίνο το βλέμμα των επενδυτών
Οι επενδυτές έχουν από σήμερα στραμμένη την προσοχή τους στο Λονδίνο, καθώς ξεκινάει το διήμερο συνέδριο που διοργανώνει η ΕΧΑΕ με τη Morgan Stanley, με τη συμμετοχή 42 εισηγμένων εταιρειών - Το παρών δίνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης
Οριακά χαμηλότερα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.081,83 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,06%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 9,55 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,12%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+0,82%), της Πειραιώς (+0,62%), της Lamda Development (+0,57%) και του ΟΛΠ (+0,55%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,34%), της Aktor (-0,86%)και της Optima Bank (-0,65%).
Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 36 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Νάκας (+8,15%) και Minerva (+3,89%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-4,67%) και ΟΛΘ (-2,59%).
