3 χρόνια ChatGPT: H μη κερδοσκοπική start-up που έγινε κολοσσός 500 δισ. δολαρίων
3 χρόνια ChatGPT: H μη κερδοσκοπική start-up που έγινε κολοσσός 500 δισ. δολαρίων

Πριν τρία χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο λανσαρίστηκε για πρώτη φορά από την OpenAI το γνωστό σε όλους, πλέον, ChatGPT

Η μεταμόρφωση είναι εντυπωσιακή. Η OpenAI ξεκίνησε ως μη κερδοσκοπικό εγχείρημα και κατόρθωσε να γίνει η πλέον ψηλή σε αξιολόγηση, μη εισηγμένη εταιρεία παγκοσμίως, με αποτίμηση που έφτασε τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο. Το προσωπικό της έχει εκτοξευθεί από 770 εργαζόμενους πριν τρία χρόνια σε πάνω από 5.000 σήμερα.


