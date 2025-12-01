Το new entry στο παρεάκι της «καταστροφής», ο Μπένι και ο Ραφήνας, οι ελληνικές μπίζνες στο Λονδίνο, το «ναι» των Γάλλων για το βιβλίο Τσίπρα, η CVC μιλάει με την Ολυμπος για τη Δέλτα

Κλείσιμο

Τα πολιτικά των ημερών δεν είναι συναρπαστικά, αλλά έχουν πολλά πολλά μικρά, εξόχως ενδιαφέροντα κομμάτια προς σχολιασμό - μην πω κουτσομπολιό. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να μη σχολιάσω την κοινή παρουσία του Βενιζέλου με τον Καραμανλή (Ραφήνας) σε εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία» - όχι βεβαίως γιατί ο πρώτος πάει σε μια εφημερίδα που τον έχει κατακρίνει σφοδρά, αυτό δεν το βρίσκω διόλου παράξενο. Αλλά να, βρε παιδί μου, αυτό το «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου» τελευταία φοριέται πολύ στην πολιτική. Και εξηγούμαι: πώς ξαφνικά ο Καραμανλής, ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς -που μισούν τον Μητσοτάκη για διαφορετικούς λόγους ο καθένας- γίνανε φιλαράκια και «συγχρωτίζονται» πλέον τόσο συχνά; Ο Καραμανλής και ο Σαμαράς μας τάραξαν στην κινδυνολογία για τα εθνικά, χρόνια τώρα. Δεν λέω, οι άνθρωποι φυσικά και έχουν γνώμη και δικαίωμα ελεύθερης διατύπωσής της -στο κάτω κάτω, πρωθυπουργοί ήταν- αλλά αν τους έπαιρνες τοις μετρητοίς από όλα όσα έχουν πει κατά καιρούς, έπρεπε η Ελλάδα να είχε χάσει 5-6 νησιά από τους Τούρκους. Για την ώρα βέβαια, οι Αμερικανοί πηγαινοέρχονται για μπίζνες στην Ελλάδα, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ προχωράει, οι εξορύξεις της Chevron επίσης και το αμερικανικό LNG με τον «Κάθετο Διάδρομο» υπογράφτηκε στην Αθήνα. Οπότε δεν νομίζω ότι οι προβλέψεις τους ήταν και τόσο ακριβείς για την καταστροφή και τις εθνικές απώλειες. Τώρα προστέθηκε στο «παρεάκι» και ο Βενιζέλος, ο οποίος βεβαίως έχει… ρεπερτόριο την καταστροφή της οικονομίας και λέει ότι μόλις τελειώσει το 2027 η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα βουλιάξουμε. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν τον είχε κάνει ο Μητσοτάκης ΠτΔ, θα έλεγε τα ίδια (μπορεί και ναι - γι’ αυτό δεν τον έκανε), αλλά πάντως αυτό το κοσκινάκι του «καταστρεφόμαστε» δεν είναι καθόλου καινούριο. Ο πιο παλιός ήταν ο Αλέκος Παπαδόπουλος, μετά το συνέχισε ο Τάσος Γιαννίτσης και τώρα πήρε τη σκυτάλη ο Βενιζέλος. Τέλος πάντων, τα πάθη είναι ανθρώπινα και η διακίνηση ιδεών ελεύθερη - αλλά τον έρωτα Βενιζέλου–Καραμανλή (τον τίτλο τον έκλεψα από τη χθεσινή Καθημερινή) δεν τον περίμενα!Πιερ campaigning…-Πάμε στα κυβερνητικά, ο Πιερρακάκης βρίσκεται από χθες στο Δουβλίνο σε προγραμματισμένη επίσκεψη στον νέο υπουργό Οικονομικών και στον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας, αλλά φυσικά είδε και τον Ντόναχιου, προκάτοχο της θέσης του προέδρου του Eurogroup και ένθερμο υποστηρικτή του στη μάχη για τη θέση. Ο υπουργός κάνει δυνατό campaigning και ελπίζει ότι θα κόψει πρώτος το νήμα, βοηθάει και το γεγονός ότι οι Βέλγοι έχουν μπλέξει με το θέμα της άρνησης να ξεπαγώσουν τα ρωσικά κεφάλαια (περίπου 140 δισ. ευρώ) που βρίσκονται στη χώρα τους υπέρ της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Κυρίως είναι έξαλλες μαζί τους οι χώρες της Βαλτικής. Ιδωμεν…Τα βλέμματα στραμμένα στο Λονδίνο-Ενώ ο αποκλεισμός του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας από αμερικανικά αεροσκάφη δημιουργεί νέους πονοκεφάλους στις αγορές που είχαν καλομάθει στις χαμηλές τιμές πετρελαίου, η ελληνική επενδυτική κοινότητα έχει το βλέμμα της στραμμένο στο 4ο Morgan Stanley and Athens Stock Exchange Greek Investment Conference, που ξεκινά σήμερα στο Λονδίνο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια «κλειστή» Στρογγυλή Τράπεζα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με λίγους προσκεκλημένους και κατόπιν μια «ανοικτή» συζήτηση μεταξύ του πρωθυπουργού και της Clare Woodman, CEO της Morgan Stanley International. Θα υπάρξει ένα πάνελ με τους Ν. Σταθόπουλο (BC Partners), Μ. Ρήγα (Energean) Ε. Μυτιληναίο (Metlen Energy and Metals) και ένα ακόμη με τους CEO των 4 συστημικών τραπεζών. Στο κομμάτι της Ενέργειας θα μιλήσουν οι Α. Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY), Μ. Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ) και Π. Τζανετάκης (Motor Oil). Ο Γιώργος Στάσης της ΔΕΗ θα έχει συζήτηση με τον Yawen Chen (Thomson Reuters). Για αύριο έχει προγραμματιστεί ένα «Investor Breakfast» με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη και λίγους προσκεκλημένους, ενώ θα ακολουθήσει ένα fireside chat με τους δύο πρωταγωνιστές των ημερών: Τον Κ. Πιερρακάκη και τον Στεφάν Μπουζνά της Euronext. Καθ' όλη τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν one-to-one και ομαδικές συναντήσεις μεταξύ των ανώτατων στελεχών των ελληνικών εταιρειών και διεθνών θεσμικών επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο της Morgan Stanley και θα συγκεντρώσει 42 εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το συγκεκριμένο roadshow έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς το Xρηματιστήριο της Αθήνας είναι προ των θυρών της αναβάθμισης και θα έχουμε μερική αλλαγή στα funds που σήμερα παρακολουθούν την αγορά. Αρα όσα ειπωθούν σήμερα θα δώσουν ένα χρώμα για την πορεία του Χ.Α και επικείμενες τις αλλαγές χαρτοφυλακίων. Η Fidelity, η Morgan Stanley, η Fierra Capital, η Amundi, η Wellington είναι κάποιοι από τους επενδυτικούς οργανισμούς που θα ανακρίνουν τις ελληνικές εισηγμένες.Το ραντεβού Μητσοτάκη-Μεϊμαράκη-Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση μαθαίνω ότι έγινε προ ημερών στο Μέγαρο Μαξίμου. Με τον Κ.Μ συναντήθηκε ο ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος του κόμματος Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος κάνει δεύτερη θητεία στις Βρυξέλλες. Θεωρείται ψυχή της παράταξης και έχει τρέξει ουκ ολίγα κομματικά συνέδρια, αλλά αυτή τη φορά ο ρόλος που συζήτησαν και θα αναλάβει είναι διαφορετικός και πολύ πιο ευρωπαϊκός. Ενόψει της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, Κ.Μ και Μεϊμαράκης συμφώνησαν ο δεύτερος να αναλάβει ειδικό κοινοβουλευτικό ρόλο, κάτι που προβλέπεται στο πλαίσιο μιας εθνικής Προεδρίας. Πρακτικά σημαίνει ότι θα λειτουργεί ως συντονιστής για τις αφίξεις υπουργών και υφυπουργών από ξένες χώρες στην Ελλάδα για την περίοδο από τον Ιούλιο ως και το τέλος της Προεδρίας και γενικά θα συντονίζει όλο το κοινοβουλευτικό σκέλος της Προεδρίας. Είναι προφανές ότι ο Κ.Μ αυτή την περίοδο θέλει να «ζεστάνει» όσους μπορεί.Οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ-Στην κυβέρνηση είναι alert με τους αγρότες και ξέρουν ότι η πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης δεν αρκεί για να εκτονώσει την κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν, εντός Δεκεμβρίου, όλες οι πληρωμές που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση (άλλα 1,2 δισ. εκτός από τα 500 που δόθηκαν αυτές τις μέρες). Ο Χατζηδάκης είναι ανήσυχος και πιέζει συνεχώς ΟΠΕΚΕΠΕ και τον μηχανισμό του ΥΠΑΤΤ για να γίνουν όλες οι πληρωμές πριν από τις γιορτές. Βεβαίως η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει και μια μεγάλη επικοινωνιακή μάχη για να παλέψει, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, τον μηδενισμό της αντιπολίτευσης και κάποιων αγροτοσυνδικαλιστών…Τσίπρας-βιβλίο-Την Τετάρτη στο «Παλλάς» πρόκειται να παρουσιάσει το βιβλίο του ο Τσίπρας και φυσικά το ενδιαφέρον είναι όχι πόσοι αλλά ποιοι θα είναι από κάτω, στην -ελεύθερη εισόδου- εκδήλωση που θα κάνει. Η δημοσιότητα που πήρε η «Ιθάκη» ήταν πολύ μεγάλη όντως, τώρα πώς αυτό όλο θα εξελιχθεί νομίζω θα κριθεί από το τι θα κάνει τους επόμενους μήνες ο Τσίπρας. Πάντως ρώτησα αρμοδίως -γιατί είχα μεγάλη περιέργεια- τι τον είχαν συμβουλέψει για το βιβλίο οι Γάλλοι ειδικοί της Publicis Groupe που έχουν αναλάβει το rebranding του, αν έπρεπε να το βγάλει ή όχι. Η απάντησή τους ήταν θετική, αν και μου λένε ότι θα το έβγαζε ούτως ή άλλως.Η ώρα της αλήθειας στον ΔΣΑ