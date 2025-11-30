Τα «αόρατα παλάτια» του Ντουμπάι – Φρενίτιδα εκατομμυρίων για ρετιρέ που δεν έχουν ακόμη χτιστεί

Το νέο παραθαλάσσιο συγκρότημα Solaya στο Ντουμπάι δεν έχει ακόμη υψώσει ούτε μία κολόνα, αλλά ήδη γράφει ιστορία στην αγορά ακινήτων πολυτελείας. Οι Brookfield Properties και Dubai Holding άνοιξαν διακριτικά τη διαδικασία υποβολής προσφορών, απευθυνόμενες σε ένα προσεκτικά επιλεγμένο κοινό – ανθρώπους που μετρούν την περιουσία τους σε δισεκατομμύρια και τη διαμονή τους με θέα στο Περσικό Κόλπο. Οι ενδεικτικές τιμές των ρετιρέ ξεπερνούν τα 24 εκατ. δολάρια, κι όμως η ζήτηση είναι τέτοια που κάθε θέση ενδιαφέροντος απαιτεί επιταγή 1 εκατ. ντιρχάμ (272.000 δολ.) μόνο για να ανοίξει η πόρτα της συζήτησης.Η διαδικασία θυμίζει περισσότερο δημοπρασία έργου τέχνης παρά αγοραπωλησία κατοικίας. Οι προσφορές κατατίθενται, αξιολογούνται μυστικά, και μόνο λίγοι εκλεκτοί λαμβάνουν πρόσκληση για να προχωρήσουν. Οι υπόλοιποι απλώς αποχωρούν με την επιταγή τους επιστραφείσα και την εμπειρία του να έχουν συμμετάσχει σε μια από τις πιο ακριβοθώρητες real estate κούρσες του κόσμου.