Ρύθμιση χρεών με ψηφιακό εξωδικαστικό μηχανισμό – Τα οφέλη
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτρέπει σε κάθε πολίτη να ρυθμίσει τις οφειλές του προς την Εφορία, τον ΕΦΚΑ ή τις τράπεζες, να αποφύγει τις κατασχέσεις και να προστατεύσει την πρώτη του κατοικία
Ρύθμιση χρεών με κούρεμα έως 90% και 420 δόσεις με λίγα κλικ προσφέρει η νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού στο gov.gr, την οποία μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν μόνοι τους οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς λογιστή ή δικηγόρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτρέπει σε κάθε πολίτη να ρυθμίσει τις οφειλές του προς την Εφορία, τον ΕΦΚΑ ή τις τράπεζες, να αποφύγει τις κατασχέσεις και να προστατεύσει την πρώτη του κατοικία.
Η διαδικασία είναι απλή: ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στο gov.gr, επιλέγει την υπηρεσία «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών» και εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet. Το σύστημα αντλεί αυτόματα όλα τα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες, προτείνοντας ένα πλάνο ρύθμισης προσαρμοσμένο στα εισοδήματα και στην περιουσία του οφειλέτη. Στο τέλος εμφανίζεται η προτεινόμενη ρύθμιση: το ποσό του κουρέματος, οι δόσεις και η μηνιαία δόση που μπορεί να πληρώνει. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση, γνωρίζοντας από την αρχή τι θα πληρώσει και τι θα διαγραφεί.
