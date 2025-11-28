Μύκονος: Σε νέο ιδιοκτήτη η βίλα της οικογένειας Μαλαματίνα (pics)
Μύκονος: Σε νέο ιδιοκτήτη η βίλα της οικογένειας Μαλαματίνα (pics)
Το ακίνητο της Καρολίνας Μαλαματίνα στον Άγιο Ιωάννη Διακόφτη βγήκε σήμερα σε πλειστηριασμό και άλλαξε χέρια -Το ποσό της κατακύρωσης - Προηγήθηκε το συγκρότημα ημιτελών κατοικιών της Κατερίνας Μαλαματίνα στα Χουλάκια
Σε νέους ιδιοκτήτες ανήκουν πλέον τα ακίνητα της οικογένειας Μαλαματίνα στη Μύκονο.
Σήμερα, μετά από αρκετούς άγονους πλειστηριασμούς άλλαξε χέρια και η βίλα της Καρολίνας Μαλαματίνα στον Άγιο Ιωάννη Διακόφτη. Το ακίνητο βγήκε με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς στα 1.777.721,40 ευρώ και κατακυρώθηκε στα 2.412.134,21 ευρώ, δηλαδή με 634.413 ευρώ παραπάνω. Μάλιστα, λόγω του έντονου ενδιαφέροντος δόθηκε παράταση μίας ώρας στη διαδικασία του πλειστηριασμού.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Σήμερα, μετά από αρκετούς άγονους πλειστηριασμούς άλλαξε χέρια και η βίλα της Καρολίνας Μαλαματίνα στον Άγιο Ιωάννη Διακόφτη. Το ακίνητο βγήκε με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς στα 1.777.721,40 ευρώ και κατακυρώθηκε στα 2.412.134,21 ευρώ, δηλαδή με 634.413 ευρώ παραπάνω. Μάλιστα, λόγω του έντονου ενδιαφέροντος δόθηκε παράταση μίας ώρας στη διαδικασία του πλειστηριασμού.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα