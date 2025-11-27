Η ΔΕΠΑ Εμπορίας εξελίσσεται και αλλάζει την ενεργειακή αγορά
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας εξελίσσεται και αλλάζει την ενεργειακή αγορά

Το νέο αυτό προφίλ της εταιρείας δημιουργεί πολλαπλές πηγές εσόδων και προσφέρει στη χώρα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και βαθιών αλλαγών στο ενεργειακό τοπίο. Η ανάγκη για ασφάλεια εφοδιασμού, διαφοροποίηση και ευελιξία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν παραμένει απλός προμηθευτής φυσικού αερίου. Εξελίσσεται σε καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο με παρουσία σε όλα τα κρίσιμα κομμάτια της αλυσίδας – από την προμήθεια και τις υποδομές μέχρι τις ΑΠΕ και τα εναλλακτικά καύσιμα. Το νέο αυτό προφίλ της εταιρείας δημιουργεί πολλαπλές πηγές εσόδων και προσφέρει στη χώρα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.


