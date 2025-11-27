ΜΕΓΑ – 45 χρόνια επενδύσεις με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΜΕΓΑ – 45 χρόνια επενδύσεις με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη
Η ΜΕΓΑ, η 100% ελληνική εταιρεία με την ηγετική θέση στον κλάδο προσωπικής υγιεινής, συμπλήρωσε φέτος 45 χρόνια επιτυχημένης πορείας
Από την ίδρυσή της, τον Νοέμβριο του 1980 μέχρι και σήμερα, η ΜΕΓΑ στηρίζεται στην έρευνα και τις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για την ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων άριστης ποιότητας. Με όχημα την ελληνική καινοτομία, η εταιρεία προσφέρει μια ολοκληρωμένη 100% ελληνική πρόταση αξεπέραστης προϊοντικής ασφάλειας στην προσωπική υγιεινή, ενώ ταξιδεύει επάξια την ελληνική καινοτομία στον απαιτητικό διεθνή στίβο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα