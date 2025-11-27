ΜΕΓΑ – 45 χρόνια επενδύσεις με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΓΑ – 45 χρόνια επενδύσεις με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΜΕΓΑ, η 100% ελληνική εταιρεία με την ηγετική θέση στον κλάδο προσωπικής υγιεινής, συμπλήρωσε φέτος 45 χρόνια επιτυχημένης πορείας

ΜΕΓΑ – 45 χρόνια επενδύσεις με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη
Από την ίδρυσή της, τον Νοέμβριο του 1980 μέχρι και σήμερα, η ΜΕΓΑ στηρίζεται στην έρευνα και τις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για την ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων άριστης ποιότητας. Με όχημα την ελληνική καινοτομία, η εταιρεία προσφέρει μια ολοκληρωμένη 100% ελληνική πρόταση αξεπέραστης προϊοντικής ασφάλειας στην προσωπική υγιεινή, ενώ ταξιδεύει επάξια την ελληνική καινοτομία στον απαιτητικό διεθνή στίβο.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης