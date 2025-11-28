Πετρέλαιο: Η εκρηκτική άνοδος της ζήτησης και οι νέες στρατηγικές των ενεργειακών κολοσσών
Η επιστροφή του «μαύρου χρυσού»: Πώς η ενεργειακή πραγματικότητα ανατρέπει τις προβλέψεις - Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου όχι μόνο δεν θα μειωθεί στο τέλος της δεκαετίας, αλλά θα συνεχίσει να αυξάνεται τουλάχιστον έως το 2050
Για περισσότερο από δέκα χρόνια, η παγκόσμια συζήτηση γύρω από την κλιματική αλλαγή και τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είχε καλλιεργήσει την πεποίθηση ότι το πετρέλαιο πλησιάζει στο τέλος του.
Οι πιέσεις για πράσινη μετάβαση, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών σε καθαρές μορφές ενέργειας και την προσπάθεια χωρών όπως η Σαουδική Αραβία να διαφοροποιήσουν την οικονομία τους, έδειχναν πως ο «μαύρος χρυσός» χάνει σταθερά έδαφος.
Η πανδημία ενίσχυσε προσωρινά αυτή την εικόνα. Η παύση της οικονομικής δραστηριότητας οδήγησε σε ιστορική κατάρρευση της ζήτησης και των τιμών του πετρελαίου, αφήνοντας πολλούς να πιστέψουν πως η εποχή των υδρογονανθράκων οδεύει προς το οριστικό της τέλος.
Ωστόσο, η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αλματώδης ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων ανέτρεψαν γρήγορα τις προβλέψεις. Οι νέες τεχνολογικές υποδομές καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας, ενισχύοντας σημαντικά τη ζήτηση για ηλεκτρική ισχύ και, κατ’ επέκταση, για παραδοσιακά καύσιμα. Παράλληλα, η αβεβαιότητα γύρω από την επάρκεια των ανανεώσιμων πηγών, οι οποίες εξαρτώνται από κλιματικούς παράγοντες, αποδυναμώνει τη δυνατότητα πλήρους απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.
