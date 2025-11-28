Πετρέλαιο: Η εκρηκτική άνοδος της ζήτησης και οι νέες στρατηγικές των ενεργειακών κολοσσών

Η επιστροφή του «μαύρου χρυσού»: Πώς η ενεργειακή πραγματικότητα ανατρέπει τις προβλέψεις - Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου όχι μόνο δεν θα μειωθεί στο τέλος της δεκαετίας, αλλά θα συνεχίσει να αυξάνεται τουλάχιστον έως το 2050