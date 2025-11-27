Ηλικίες συνταξιοδότησης: Ποιοι δικαιούνται σύνταξη στα 59 και ποιοι στα 60,5

Άνδρες και γυναίκες που:έχουν 25ετία έως 31.12.2010συμπληρώνουν 37 συνολικά έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2020είναι γεννημένοι το 1964 ή το 1965αποχωρούν με όρια ηλικίας:59,5 ετών (γεννημένοι το 1964)60,3 ετών (γεννημένοι το 1965)4. Γονείς με ανήλικο και 25ετία το 2011 – γεννημένοι το 1965Γονείς (άνδρες και γυναίκες) με:25ετία το 2011ανήλικο τέκνο το 2011 ή μεταγενέστεραέτος γέννησης 1965συμπλήρωση του 52ου έτους το 2017έχουν δικαίωμα αποχώρησης με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών.5. Γονείς με ανήλικο και 25ετία το 2012 – γεννημένοι το 1963Άνδρες και γυναίκες:με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2012 ή αργότεραγεννημένοι το 1963που έκλεισαν τα 55 έτη το 2018μπορούν να αποχωρήσουν το 2025 με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 61 ετών.6. Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι 1965 με 21ετία το 2011Τρίτεκνοι υπάλληλοι:γεννημένοι το 1965με 21 έτη ασφάλισης το 2011που έκλεισαν τα 52 έτη το 2017αποχωρούν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών.7. Τρίτεκνοι 1962–1963 με 23ετία το 2012Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι:γεννημένοι το 1962 και το 1963με 23 έτη ασφάλισης το 2012που συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2017 (για το 1962) και το 2018 (για το 1963)αποχωρούν το 2025 με απαιτούμενη ηλικία:59 ετών και 5 μηνών (γεννημένοι 1962)61 ετών (γεννημένοι 1963)8. Μειωμένη σύνταξη για γεννημένους 1964–1966Άνδρες και γυναίκες γεννημένοι από το 1964 έως το 1966, οι οποίοι:μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα για μειωμένη σύνταξησυμπληρώνουν ηλικίες 61, 60 και 59 ετών αντίστοιχα μέσα στο 2025έχουν 25ετία στα έτη 2011 ή 2012 και είχαν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ηλικιακά όρια (56 ή 58) μέχρι το 2022μπορούν να βγουν άμεσα σε μειωμένη σύνταξη, εφόσον υποβάλουν αίτηση έως το τέλος του 2025.Παράδειγμα:Υπάλληλος με 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών το 2022 έχει θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης και μπορεί να αποχωρήσει μέσα στο 2025 σε ηλικία 59 ετών.Υπάλληλος με 25ετία το 2012, που έκλεισε τα 58 το 2022 και μέσα στο 2025 είναι 61 ετών, μπορεί επίσης να συνταξιοδοτηθεί άμεσα με μειωμένη σύνταξη.Η «αδικία» της 37ετίας για τους πριν το 1983 διορισμένουςΓια τους δημοσίους υπαλλήλους που διορίστηκαν στο διάστημα 1983-1992 προβλέπεται δυνατότητα πλήρους σύνταξης με 37ετία χωρίς να περιμένουν τα 62, υπό προϋποθέσεις:η 37ετία να έχει συμπληρωθεί έως το 2021να υπάρχει 25ετία έως το 2010να συνυπολογίζεται και χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα πριν το 1983 και πριν τον διορισμό στο ΔημόσιοΜε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από τα 62.Όμως, η διάταξη δεν καλύπτει όσους θεωρούνται ότι διορίστηκαν πριν το 1983. Εδώ δημιουργείται η «παγίδα»: αρκετοί υπάλληλοι (π.χ. νοσηλευτές σε δημόσια νοσοκομεία) ξεκίνησαν στο Δημόσιο πριν το 1983 με ασφάλιση ΙΚΑ και, όταν διορίστηκαν μετά το 1983, ο χρόνος αυτός αναγνωρίστηκε ως αμιγώς δημόσια υπηρεσία. Έτσι, λογίζονται ως «πριν το 1983» και δεν μπορούν να επωφεληθούν από τη 37ετία, με αποτέλεσμα να παραμένουν «εγκλωβισμένοι» μέχρι τα 62, ακόμη κι αν έχουν ήδη πάνω από 42 χρόνια ασφάλισης.Σύνταξη γονέων από το Δημόσιο το 2025 – Ενδεικτικά παραδείγματαΟι γονείς (ανήλικων τέκνων ή τρίτεκνοι) στο Δημόσιο έχουν ειδικές διατάξεις που εξακολουθούν να παράγουν δικαιώματα για έξοδο μέσα στο 2025.Ενδεικτικά:Μητέρα ανηλίκου, δημοτική υπάλληλος, με 25ετία το 2010, γεννημένη 02/1967, που συμπλήρωσε τα 50 έτη το 2017:μπορεί να αποχωρήσει το 2025 σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών.Πατέρας ανηλίκου στο Δημόσιο, με 25ετία το 2011, γεννημένος 04/1965, που έκλεισε τα 52 το 2017:μπορεί επίσης να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών το 2025.Τρίτεκνες και άνω μητέρες με 20ετία το 2010 (με δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών από τα παιδιά):μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2025 χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον πληρούνται οι καταστατικές προϋποθέσεις.Πόσα θα πάρουν – Πλήρης και μειωμένη σύνταξη Δημοσίου με 35–40 έτηΓια όσους αποχωρήσουν το 2025 με 35 έως 40 έτη ασφάλισης και πλήρη σύνταξη, οι μικτές αποδοχές διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:Καθηγητής ΑΕΙ με 40 χρόνια και συντάξιμο μισθό 3.222 ευρώ:λαμβάνει περίπου 2.048 ευρώ μικτά.Ασφαλισμένος στο Δημόσιο με 38 έτη το 2025 και συντάξιμες αποδοχές 2.126 ευρώ:παίρνει σύνταξη περίπου 1.391 ευρώ.Δημόσιος υπάλληλος με 36 έτη και συντάξιμο μισθό 1.710 ευρώ:λαμβάνει περίπου 1.117 ευρώ.Πλήρης και μειωμένη σύνταξη με 25–30 έτη ασφάλισηςΓια όσους αποχωρούν με 25–30 χρόνια ασφάλισης, τα ενδεικτικά ποσά έχουν ως εξής:Με 25 έτη και συντάξιμο μισθό 900 ευρώ:πλήρης σύνταξη: 622 ευρώμειωμένη σύνταξη: 491 ευρώΜε 27 έτη και συντάξιμο μισθό 1.260 ευρώ:πλήρης: 703 ευρώμειωμένη: 592 ευρώΜε 29 έτη και συντάξιμο μισθό 1.500 ευρώ:πλήρης: 814 ευρώμειωμένη: 683 ευρώΜε 30 έτη και συντάξιμο μισθό 1.980 ευρώ:πλήρης: 959 ευρώμειωμένη: 828 ευρώΠώς «φουσκώνει» ο συντάξιμος μισθός για όσους φύγουν το 2025Η σύνταξη στο Δημόσιο υπολογίζεται με βάση:τις μικτές μηνιαίες αποδοχές από το 2002 μέχρι τον μήνα πριν από τη συνταξιοδότησηαυτές οι αποδοχές αναπροσαρμόζονται με τον πληθωρισμό κάθε έτους (δείκτης μεταβολής)κατόπιν, αθροίζονται και διαιρούνται με τους μήνες από το 2002 μέχρι την αποχώρηση, για να προκύψει ο μέσος συντάξιμος μισθόςΓια όσους αποχωρήσουν το 2025, ισχύει ότι:οι μισθοί του 2002 αναπροσαρμόζονται με δείκτη 1,53του 2003 με 1,48του 2004 με 1,44, κ.ο.κ.Άρα, ο συντάξιμος μισθός «ανεβαίνει» σε σχέση με όσους συνταξιοδοτήθηκαν νωρίτερα, και αυτή η αύξηση περνά και στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης.Ποιοι είναι κερδισμένοι και ποιοι χαμένοιΚερδισμένοιΌσοι έχουν από 36 έως 40 έτη ασφάλισης:τα ποσοστά αναπλήρωσης αυξάνονται ετησίως κατά 2,55%, με αποτέλεσμα από 39,81% στα 36 έτη να φτάνουν στο 50% στα 40 έτη.Μετά την 40ετία, η προσαύξηση πέφτει σε 0,5% τον χρόνο, άρα το κίνητρο παράτασης πέραν της 40ετίας είναι σαφώς μικρότερο.ΧαμένοιΌσοι επιλέγουν μειωμένη σύνταξη πέντε χρόνια πριν από το γενικό όριο (στα 62 αντί για 67):η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 30%.Για 20 έτη ασφάλισης και άνω, η εθνική σύνταξη αντί για 436,40 ευρώ διαμορφώνεται σε 305,48 ευρώ, με απώλεια περίπου 130,92 ευρώ τον μήνα.Γιατί γίνεται «αγώνας δρόμου» μέχρι το τέλος του 2025Συνολικά 28 κατηγορίες ασφαλισμένων από όλα σχεδόν τα Ταμεία (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ–τράπεζες, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) έχουν συμφέρον να υποβάλουν αίτηση έως 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να κατοχυρώσουν:πιο ευνοϊκά όρια ηλικίας (από 58,5 έως 62 ετών)πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με καλύτερους όρουςπρόσβαση σε αυξήσεις και επιδόματα που δένουν με το έτος έναρξης της σύνταξηςΗ δικηγόρος – εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη επισημαίνει ότι η δυνατότητα να συνεχίσει κάποιος να εργάζεται μετά τη συνταξιοδότηση χωρίς πλέον μείωση 30% στη σύνταξη έχει αυξήσει σημαντικά το ενδιαφέρον για αίτηση, ακόμη και για μειωμένη, στο τέλος του έτους. Παράλληλα, δεν είναι λίγοι όσοι σπεύδουν από φόβο μήπως αλλάξουν τα δεδομένα από το 2026.Πλεονεκτήματα για όσους καταθέσουν αίτηση μέσα στο 2025Τρία βασικά σημεία κάνουν τη διαφορά:Αυξήσεις συντάξεων και επίδομα 250 ευρώΌσοι υποβάλουν αίτηση μέχρι 30 Νοεμβρίου 2025 θεωρούνται συνταξιούχοι με έναρξη πληρωμής από τον επόμενο μήνα (Δεκέμβριο 2025).Στη σύνταξη που θα λαμβάνουν θα προστεθεί η αύξηση του 2026 (2,4%) τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική σύνταξη.Όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος έως τον Δεκέμβριο 2025 και έχουν υποβάλει αίτηση έως 30/11/2025, γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ από τον Νοέμβριο 2026.Δυνατότητα εργασίας χωρίς περικοπήΗ παλιά ποινή της μείωσης 30% στη σύνταξη για απασχολούμενους συνταξιούχους έχει καταργηθεί.Πολλοί νέοι συνταξιούχοι επιλέγουν να συμπληρώνουν το εισόδημά τους με εργασία, χωρίς η σύνταξη να «κουρεύεται».Θωράκιση από μελλοντικές αλλαγέςΤυχόν αυστηρότερες ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από το 2026 θα αφορούν όσους παραμένουν ενεργοί ασφαλισμένοι και όχι όσους έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι.Αν η αίτηση υποβληθεί τον Δεκέμβριο 2025, ο ασφαλισμένος λογίζεται συνταξιούχος με έναρξη πληρωμής από Ιανουάριο 2026. Στην περίπτωση αυτή:θα λάβει την αύξηση 2,4% μόνο στην εθνική σύνταξη για το 2026η ανταποδοτική θα αρχίσει να αυξάνεται από το 2027Ποιοι άλλοι Ταμειακοί κλάδοι έχουν παράθυρα εξόδου έως το τέλος του 2025Από τις 28 κατηγορίες που μπορούν να βγουν πριν ή γύρω στα 62:8 κατηγορίες ανήκουν στο ΙΚΑ7 κατηγορίες σε Ταμεία ΔΕΚΟ–τραπεζών8 κατηγορίες στο Δημόσιο5 κατηγορίες σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑΕνδεικτικά για το ΙΚΑ:Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1993 με ανήλικο και 5.500 ημέρες το 2010, που έκλεισαν τα 50 το 2017:μειωμένη σύνταξη στα 58,5 έτη.Γυναίκες με ανήλικο και 5.500 ημέρες το 2011, που έγιναν 52 ετών το 2017:μειωμένη σύνταξη στα 58,5, ενώ όσες έκλεισαν τα 52 το 2018 βγαίνουν στα 60,2.Γυναίκες με ανήλικο και 5.500 ημέρες έως το 2010, που είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος ως το 2017–2018, μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη με όρια 59,6 και 61 ετών αντίστοιχα.Γυναίκες με 5.500 ημέρες το 2011 και συμπλήρωση του 57ου έτους έως το 2018, δικαιούνται πλήρη σύνταξη πριν από τα 62.Γυναίκες με 5.500 ημέρες το 2012 και συμπληρωμένο το 55ο έτος ως το 2017–2018, μπορούν να βγουν άμεσα με μειωμένη σύνταξη.Γυναίκες με 3.600 βαρέα ένσημα και συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012 αποχωρούν με πλήρη σύνταξη στα 55, 56 ή 57 έτη.Άνδρες και γυναίκες με 7.500 βαρέα και σύνολο 10.500 ημερών συνταξιοδοτούνται στα 62 με πλήρη και στα 60 με μειωμένη, εφόσον ο χρόνος συμπληρώνεται από 1/1/2015 και μετά.Όσοι έχουν 3.600 βαρέα μετά το 2013 και συνολικά 4.500 ημέρες συνταξιοδοτούνται με όριο ηλικίας 62 έτη για πλήρη σύνταξη.Σύνταξη-εξπρές από Ταμεία ΔΕΚΟ–τραπεζών (ενδεικτικά):Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 35 έτη ως το 2021 (με πραγματικά ή και εξαγορές) βγαίνουν με πλήρη σύνταξη όταν πιάσουν τα 61,5 έτη.Μητέρες με 25ετία το 2010 και ανήλικο, που έκλεισαν τα 50 μέχρι το 2017:αποχωρούν με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας έως 58,5 ετών.Μητέρες με 25ετία το 2011 και ανήλικο, που έκλεισαν τα 52 έως το 2018:πλήρης σύνταξη με όριο έως 60,2 ετών.Μητέρες με 25ετία και ανήλικο το 2012 και συμπληρωμένο το 55ο μέχρι το 2018:πλήρης σύνταξη με όριο ηλικίας 61 ετών.Τρίτεκνες με 20ετία το 2010 μπορούν να φύγουν χωρίς όριο ηλικίας.Τρίτεκνες με 20ετία το 2011 και ηλικία 52 ετών έως το 2017:πλήρης σύνταξη με όριο μέχρι 58,5 ετών.Τρίτεκνες με 20ετία το 2012 (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών) και 55 έτη ως το 2018:αποχωρούν με πλήρη σύνταξη και όριο 61 ετών.Τι αυξήσεις εξασφαλίζουν όσοι βγουν το 2025Όσοι συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2025:κερδίζουν από την τιμαριθμοποίηση των μισθών τους με βάση τον πληθωρισμό του 2024 (2,7%), κάτι που αυξάνει τον συντάξιμο μισθό και άρα την ανταποδοτική σύνταξη σε σχέση με όσους έφυγαν το 2024θα λάβουν επιπλέον αύξηση 2,4% το 2026 τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική σύνταξηΣυνολικά, όσοι προλάβουν να πατήσουν «υποβολή» μέχρι το τέλος του 2025 κλειδώνουν πιο γενναιόδωρο σημείο αφετηρίας, λιγότερη αβεβαιότητα και, σε πολλές περιπτώσεις, πολύ νωρίτερη έξοδο από την αγορά εργασίας.