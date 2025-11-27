Χρηματιστήριο: Μίνι διόρθωση γύρω από τις 2.100 μονάδες - Δυναμικό rebound από την Intralot
Χρηματιστήριο: Μίνι διόρθωση γύρω από τις 2.100 μονάδες - Δυναμικό rebound από την Intralot
«Φρένο» στο εξαήμερο ανοδικό σερί - Σε νέο υψηλό 26 ετών η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, πλησιάζει τα 25 ευρώ - Ανέκαμψε η Intralot μετά την βουτιά λόγω Βρετανίας
Σε ελεγχόμενη κατοχύρωση μέρους των ισχυρών κερδών (+4,7%) του προηγούμενου 6ημέρου προχώρησαν σήμερα οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο. Παρά την πτώση, ο Γενικός Δείκτης κράτησε την επαφή του με τις 2.100 μονάδες, αλλά και με τα υψηλά έτους. Σε χαμηλά επίπεδα διαμορφώθηκε ο όγκος των συναλλαγών, καθώς η Wall Street έμεινε κλειστή σήμερα λόγω της αργίας για την Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving Day).
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Πέμπτης (27/11) στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 7,1 μονάδες ή -0,34% και έκλεισε στις 2.099,80 μονάδες. Σε περίπου 19 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.093,22 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.111,88 μονάδες. Η Αθήνα σημειώνει κέρδη +5,24% τον Νοέμβριο, με άλλη μία συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Η απόδοση εντός του 2025 αγγίζει το +42,88%.
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τράπεζες και ορισμένα blue chips που διόρθωσαν από τα πολυετή ή ιστορικά ρεκόρ τους, όπως η ΔΕΗ και η Motor Oil. Διαφοροποιήθηκε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία διεύρυνε το υψηλό 26 ετών και προσέγγισε περαιτέρω τα 25 ευρώ – μία τιμή που έχει να δει σε επίπεδο κλεισίματος από τον Δεκέμβριο του 1999. Αξιόλογα ήταν επίσης τα κέρδη για τη Metlen.
Αντίδραση έβγαλε η Intralot με ράλι άνω του +7% μετά την χθεσινή πρωτοφανή πτώση της. Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή «βυθίστηκε» χθες πάνω από -17% υπό το βάρος των αυξημένων φόρων (από 21% σε 40%) που δρομολογεί η βρετανική κυβέρνηση στον online τζόγο, με ισχύ από τον Απρίλιο του 2026. Δεδομένης της έκθεσης της -συνδεδεμένης με την Intralot- Bally’s στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η επίδραση αναμένεται να είναι σημαντική, με δημοσιεύματα να αναφέρουν απώλειες ύψους 40-60 εκατ. ευρώ (8-13% του στόχου για το 2026).
Τα αποτελέσματα 9μήνου της Intralot και οι αλλαγές στον Mid Cap
Πέρα από τους βρετανικούς φόρους, η Intralot βρέθηκε σήμερα στο προσκήνιο και λόγω των οικονομικών μεγεθών 9μήνου που ανακοίνωσε πριν την έναρξη των συναλλαγών. Τα έσοδα ανήλθαν σε 242,5 εκατ. ευρώ (-2,9%), η λειτουργική απόδοση – ΑEBITDA σε 90,1 εκατ. ευρώ (-1,6%) και τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΝΙΑΤΜΙ) σε -3,1 εκατ. ευρώ από 6,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2024. Παράλληλα, η διοίκηση μείωσε το guidance για το EBITDA του 2026.
Δύο αλλαγές στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε η τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση της σύνθεσης των δεικτών, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα. Ειδικότερα, στον Mid Cap εντάσσονται η Qualco Group και η Alter Ego Media, αντικαθιστώντας την Πλαστικά Θράκης και την Alumil.
Στον Γενικό Δείκτη η εξαμηνιαία αναθεώρηση είχε ως αποτέλεσμα την προσθήκη 5 εταιρειών και συγκεκριμένα των Qualco, Fais Group, Ίλυδα, Interlife και Unibios, οι οποίες αντικαθιστούν τις Μπλε Κέδρος, Q&R, AS Company, Μοτοδυναμική και Τεχνική Ολυμπιακή. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου. Οι συντελεστές στάθμισης των μετοχών θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου.
Εισήχθησαν σήμερα στο ταμπλό του ΧΑ οι 743.016 νέες μετοχές της BriQ Properties, οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος οικονομικής χρήσης 2025 από 186 μετόχους, με τιμή διάθεσης τα 2,83 ευρώ ανά μετοχή. Επιπλέον, η AS Company θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης.
Σε «ρηχά νερά» οι διεθνείς αγορές λόγω Thanksgiving
Με την ισχυρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τον περασμένο Ιούνιο έκλεισε η Wall Street, συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές ανόδους. Κλειστή παρέμεινε σήμερα η αμερικανική αγορά λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving Day), ενώ την Παρασκευή θα λειτουργήσει σε καθεστώς ημιαργίας. Οι προσδοκίες για τρίτη σερί μείωση επιτοκίων από τη Fed έχουν ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα της τελευταίες ημέρες.
Ήπια ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον όγκο των συναλλαγών να μειώνεται αισθητά λόγω της αργίας στις ΗΠΑ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται οριακά, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη +0,5%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά -0,1%. Στις ασιατικές αγορές ξεχώρισαν οι βασικοί δείκτες στην Ινδία, οι οποίοι έκλεισαν σε νέα ιστορικά υψηλά.
Πηγή: www.newmoney.gr
