Χρηματιστήριο: Μίνι διόρθωση γύρω από τις 2.100 μονάδες - Δυναμικό rebound από την Intralot

«Φρένο» στο εξαήμερο ανοδικό σερί - Σε νέο υψηλό 26 ετών η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, πλησιάζει τα 25 ευρώ - Ανέκαμψε η Intralot μετά την βουτιά λόγω Βρετανίας