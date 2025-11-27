Χρηματιστήριο Αθηνών: Ρευστοποίηση κερδών μετά το εξαήμερο ράλι

Στόχος η διατήρηση κοντά στις 2.100 μονάδες - Rebound η Intralot μετά την χθεσινή βουτιά - Κλειστή η Wall Street λόγω Thanksgiving - Αλλαγές στη σύνθεση της μεσαίας κεφαλαιοποίησης