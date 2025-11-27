Χρηματιστήριο Αθηνών: Ρευστοποίηση κερδών μετά το εξαήμερο ράλι
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ρευστοποίηση κερδών μετά το εξαήμερο ράλι
Στόχος η διατήρηση κοντά στις 2.100 μονάδες - Rebound η Intralot μετά την χθεσινή βουτιά - Κλειστή η Wall Street λόγω Thanksgiving - Αλλαγές στη σύνθεση της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
Διορθωτικές τάσεις επικρατούν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο προέρχεται από 6ήμερο ανοδικό σερί. Στόχος είναι η παραμονή στα επίπεδα πέριξ των 2.100 μονάδων, καθώς και η διατήρηση κοντινής απόστασης από τα υψηλά έτους. Σε χαμηλούς ρυθμούς κινούνται τα υπόλοιπα χρηματιστήρια, καθώς η Wall Street θα μείνει κλειστή σήμερα λόγω της αργίας για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ρίχνοντας τον όγκο των συναλλαγών παγκοσμίως.
Στη συνεδρίαση της Πέμπτης (27/11) στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,45% και διαπραγματεύεται στις 2.097,33 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.095,82 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.111,88 μονάδες. Αντίδραση βγάζει η Intralot με ράλι άνω του +5% μετά την χθεσινή πρωτοφανή πτώση της μετοχής.
Με έξι ημέρες αθροιστικών κερδών +4,7% η Λεωφόρος Αθηνών επανήλθε πάνω από τις 2.100 μονάδες, για πρώτη φορά από τον περασμένο Οκτώβριο. Έκανε, έτσι, ένα ακόμη αποφασιστικό «βήμα» προς τις φετινές κορυφές, καθώς πλέον απέχει μόλις περίπου -1% από αυτές. Κέρδη άνω του +5% σημειώνει τον Νοέμβριο και η απόδοση εντός του 2025 ξεπερνά το +43%. Σε επίπεδα ρεκόρ έκλεισαν χθες η ΔΕΗ (17ετίας), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (26ετίας) και η Motor Oil (ιστορικό υψηλό), ενώ η Titan έφτασε μία ανάσα από το δικό της «ταβάνι».
