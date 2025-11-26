Η Βρετανία θεσπίζει «τουριστικό φόρο» – Πόσα θα πληρώνουν οι επισκέπτες
Η Βρετανία θεσπίζει «τουριστικό φόρο» – Πόσα θα πληρώνουν οι επισκέπτες
Το Λονδίνο και άλλες πόλεις της Βρετανίας ετοιμάζονται για «τουριστικό φόρο», με στόχο εκατοντάδες εκατομμύρια έσοδα, παρά τις έντονες αντιδράσεις του κλάδου φιλοξενίας
Το πράσινο φως για την επιβολή «τουριστικού φόρου» από πόλεις και περιοχές της Βρετανίας έδωσε σήμερα η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ .
Λίγο πριν από την αυριανή παρουσίαση του νέου προϋπολογισμού από την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, οι αρχές έδωσαν το σύνθημα για μια δημόσια διαβούλευση για τις λεπτομέρειες του μέτρου, όπως το ύψος του φόρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η χρέωση αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στις 2 λίρες ανά διανυκτέρευση και θα αφορά τόσο ξενοδοχεία όσο και καταλύματα τύπου Airbnb.
Μία εναλλακτική θα είναι η θέσπιση ποσοστιαίου τέλους, ώστε τα ακριβότερα ξενοδοχεία να καταβάλλουν υψηλότερο φόρο.
Ειδικά για το Λονδίνο, εκτιμάται ότι ένας φόρος της τάξεως του 5% θα αποφέρει στις δημοτικές αρχές περίπου 240 εκατ. λίρες ετησίως. Το 2024, το Λονδίνο κατέγραψε 89 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Λίγο πριν από την αυριανή παρουσίαση του νέου προϋπολογισμού από την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, οι αρχές έδωσαν το σύνθημα για μια δημόσια διαβούλευση για τις λεπτομέρειες του μέτρου, όπως το ύψος του φόρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η χρέωση αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στις 2 λίρες ανά διανυκτέρευση και θα αφορά τόσο ξενοδοχεία όσο και καταλύματα τύπου Airbnb.
Μία εναλλακτική θα είναι η θέσπιση ποσοστιαίου τέλους, ώστε τα ακριβότερα ξενοδοχεία να καταβάλλουν υψηλότερο φόρο.
Ειδικά για το Λονδίνο, εκτιμάται ότι ένας φόρος της τάξεως του 5% θα αποφέρει στις δημοτικές αρχές περίπου 240 εκατ. λίρες ετησίως. Το 2024, το Λονδίνο κατέγραψε 89 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα