Στο στόχαστρο των ΗΠΑ μεγάλα κινέζικα δεξαμενόπλοια
Οι ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου προς την Κίνα παραμένουν ανθεκτικές
Παρά τις εντατικές προσπάθειες των ΗΠΑ και της Μαλαισίας να περιορίσουν τις μεταφορές ιρανικού πετρελαίου, η Τεχεράνη συνεχίζει να διοχετεύει αδιάλειπτα τις εξαγωγές της προς την Ασία. Αυτό καταγγέλλει η οργάνωση United Against Nuclear Iran (UANI), η οποία παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του λεγόμενου «στόλου-φάντασμα» με τον οποίο το Ιράν παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις.
Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι προσέθεσε 23 νέα δεξαμενόπλοια στη λίστα της, η οποία πλέον αριθμεί 170 πλοία που θεωρούνται εμπλεκόμενα στη μεταφορά ιρανικού αργού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, τα συγκεκριμένα πλοία είτε φόρτωσαν απευθείας από ιρανικά λιμάνια είτε συμμετείχαν σε μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο (STS) σε αγκυροβόλιο ανοιχτά της Μαλαισίας, με τελικό προορισμό κυρίως την Κίνα.
Παρότι η Μαλαισία έκλεισε το καλοκαίρι το επίμαχο αγκυροβόλιο East Outer Port Limits (EOPL) για να σταματήσει τις μεταφορές αυτές, η UANI υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες συνεχίζονται.
