Τί είναι τα retreats ευεξίας; Και γιατί τα αναζητούν όλο και περισσότεροι στην Ελλάδα;
Η ανάγκη για παύση και καθαρή σκέψη οδηγεί χιλιάδες ανθρώπους σε wellness retreats με την Ελλάδα να κερδίζει έδαφος στην παγκόσμια αγορά ευεξίας, προσφέροντας ολιστικές εμπειρίες ισορροπίας και αυτοφροντίδας
Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος στην παγκόσμια αγορά premium τουρισμού. Η φυσική ομορφιά, το κλίμα και η μεσογειακή διατροφή αποτελούν ένα αυθεντικό πλεονέκτημα για μια εμπειρία ευεξίας που βασίζεται στη φύση και στη γνησιότητα. Το wellness δεν είναι πια «πολυτέλεια». Είναι συνειδητή επιλογή για καλύτερη καθημερινότητα και οι άνθρωποι που το υπηρετούν το γνωρίζουν καλύτερα από όλους. Η Αναστασία Κυριλή social media manager & wellness content creator & founder of Ambrosia Retreats και η Δέσποινα Μεσημβρινού, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και δασκάλα Yoga αποτυπώνουν καθαρά πώς η βιομηχανία ευεξίας ωριμάζει αλλά και πού φαίνεται να κινείται τα επόμενα χρόνια.
Η νέα αναζήτηση
Η Αναστασία Κυριλλή μιλά για μια βαθιά αλλαγή στο κοινό που συναντά. Οι συμμετέχοντες, όπως λέει, δεν αναζητούν πια μια απλή έξοδο από την καθημερινότητα, αλλά μια επένδυση στην προσωπική τους ισορροπία. Περιγράφει πως βλέπει «όλο και περισσότερους ανθρώπους, γυναίκες και άνδρες, να αναζητούν εμπειρίες που δεν είναι απλώς μια “απόδραση”, αλλά πραγματική επένδυση στον εαυτό τους» και πώς έχει χτίσει μια εμπειρία 360 μοιρών που ενώνει διατροφή, άσκηση, mindfulness, κοινωνικότητα και συνειδητή απομόνωση. Στόχος της είναι να δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βρει τον δικό του ρυθμό. Όπως εξηγεί, επιδιώκει να είναι «ένα περιβάλλον απόλυτα συμπεριληπτικό, όπου κάθε συμμετέχων ανεξαρτήτως φύλου, επιπέδου ή εμπειρίας μπορεί να βρει τον δικό του χώρο και ρυθμό».
