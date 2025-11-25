Nέα κέρδη στη Wall Street με φόντο τις αυξημένες προσδοκίες για μείωση επιτοκίων - Ράλι για τον Dow Jones

Νέα μάχη κυριαρχίας στην ΑΙ έφερε η αντιπαλότητα Alphabet και Nvidia, χωρίζοντας τον τεχνολογικό κλάδο στα δύο - Πτώση στην απόδοση του 10ετούς έφεραν οι πληροφορίες ότι ο Κέβιν Χάσετ είναι το φαβορί για το τιμόνι της Fed - Κάτω από τις 20 μονάδες ο δείκτης φόβου