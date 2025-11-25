Nέα κέρδη στη Wall Street με φόντο τις αυξημένες προσδοκίες για μείωση επιτοκίων - Ράλι για τον Dow Jones
Νέα μάχη κυριαρχίας στην ΑΙ έφερε η αντιπαλότητα Alphabet και Nvidia, χωρίζοντας τον τεχνολογικό κλάδο στα δύο - Πτώση στην απόδοση του 10ετούς έφεραν οι πληροφορίες ότι ο Κέβιν Χάσετ είναι το φαβορί για το τιμόνι της Fed - Κάτω από τις 20 μονάδες ο δείκτης φόβου
Σε ανοδική τροχιά παρέμεινε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης, με τους δείκτες να συνεχίζουν να καλύπτουν το χαμένο έδαφος της περασμένης εβδομάδας, καθώς οι ελπίδες των επενδυτών για τρίτη μείωση των επιτοκίων από τη Fed έχουν αναπτερωθεί. Βασική διαφορά, ωστόσο, σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση ήταν ότι σήμερα βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο Dow Jones.
Συγκεκριμένα, ο Dow κατέγραψε άλμα ύψους 1,43% ανακτώντας το ορόσημο των 47.000 μονάδων, στις 47.112. Αντιστοίχως, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,91% στις 6.765 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,67% φτάνοντας τις 23.035 μονάδες.
Ο περίφημος δείκτης φόβου VIX συνέχισε την πτωτική του πορεία αντανακλώντας τη σταθεροποίηση της αγοράς υποχωρώντας κάτω από το όριο των 20 μονάδων, στις 18,42.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι σημείωσαν ισχυρή άνοδο στέλνοντας πρόσκαιρα την απόδοση του 10ετούς κάτω κι από το όριο του 4% για πρώτη φορά εδώ και έναν μήνα, μετά τις πληροφορίες πως ο Κέβιν Χάσετ, ήτοι ο επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, αναδείχθηκε σε φαβορί για τη θέση του επόμενου προέδρου της Fed.
Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις προοπτικές περαιτέρω νομισματικής χαλάρωσης από την επόμενη χρονιά, όταν θα αναλάβει καθήκοντα ο διάδοχος του Τζερόμ Πάουελ, με τους traders να θεωρούν δεδομένο ότι ο στενός οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ θα υλοποιήσει τις επιθετικές μειώσεις που ζητά επίμονα εδώ και καιρό ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε νωρίτερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει πιθανότατα την απόφαση του για τον νέο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Συνολικά η λίστα των υποψηφίων φαίνεται να έχει περιοριστεί, μετά από εντατική εξέταση, σε πέντε πρόσωπα.
Η πιθανή παρουσία του Χάσετ στο τιμόνι της Fed, μαζί με τον τραμπικό Στίβεν Μίραν στο συμβούλιο, «θα δημιουργήσει από τον Ιούνιο δύο μέλη με ψήφο που θα πιέζουν ενεργά για μειώσεις 50 μονάδων. Και συνήθως ο πρόεδρος της Fed παίρνει αυτό που θέλει, εκτός αν υπάρχει ισχυρό επιχείρημα εναντίον του», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Ντέιβιντ Ρόμπιν της TJM Institutional Services LLC.
Θυμίζουμε ότι ο Στίβεν Μίραν έχει ήδη ζητήσει, στις τελευταίες ψηφοφορίες της FOMC, περικοπή 50 μονάδων, αντί των 25 που αποφασίστηκαν, με τον ίδιο να επαναλαμβάνει και σε σημερινή συνέντευξη του ότι η αμερικανική οικονομία χρειάζεται «σημαντικές μειώσεις» και πως η τρέχουσα νομισματική πολιτική παραμένει «υπερβολικά σφιχτή».
Πως την κατεύθυνση μιας τρίτης περικοπής στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου βοήθησε και ο νέος γύρος στοιχείων που ανακοινώθηκε επιβεβαιώνοντας την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας και της οικονομίας ευρύτερα.
Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν οριακά τον Σεπτέμβριο, δείχνοντας ότι οι καταναλωτές μείωσαν τον ρυθμό κατανάλωσης μετά από μήνες έντονης δραστηριότητας.
Επιπρόσθετα ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης έκανε βουτιά στο χαμηλότερο σημείο από τον περασμένο Απρίλιο, με τους Αμερικανούς να εμφανίζονται απαισιόδοξοι για την εικόνα της αγοράς εργασίας, τη μείωση των εισοδημάτων τους και την πορεία της οικονομίας.
Όσον αφορά την αγορά εργασίας, η νέα έκθεση της ADP έδειξε περαιτέρω επιδείνωση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να χάνουν κατά μέσο όρο 13.500 θέσεις εργασίας την εβδομάδα, τις τελευταίες τέσσερις, από τις 2.500 της προηγούμενης έκθεσης.
Βέβαια από την άλλη πλευρά ο πληθωρισμός παραμένει ανθεκτικός, μακριά από το όριο του 2% που επιζητά η Fed, με τον δείκτη τιμών παραγωγού να ενισχύεται 0,3% σε μηνιαία βάση τον Σεπτέμβριο, κόντρα στην κάμψη του Αυγούστου και σε ετήσια βάση να αγγίζει το 2,7%. Όμως, αναλυτές και traders σταθμίζοντας όλα τα στοιχεία κατέληξαν ότι η ζυγαριά κλίνει πλέον περισσότερο προς την κατεύθυνση μιας ακόμη μείωσης επιτοκίων.
Στις αγορές χρήματος τα προγνωστικά για μείωση τον Δεκέμβριο υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα πλησιάζοντας το 83%.
«Τα αποθαρρυντικά οικονομικά στοιχεία δίνουν ώθηση στους ταύρους των μετοχών και των ομολόγων, καθώς οι ασθενείς λιανικές πωλήσεις και η χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη συμπίπτουν με την επιτάχυνση των απολύσεων και την αυξανόμενη πιθανότητα μείωσης επιτοκίων τον Δεκέμβριο» σχολίασε ο οικονομολόγος της Interactive Brokers, Χοσέ Τόρες
Σε επίπεδο μετοχών, την παράσταση «έκλεψε» το άτυπο μπρα-ντε-φερ μεταξύ Alphabet και Nvidia, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον και τις δυνατότητες του κλάδου του ΑΙ.
Η μετοχή της Alphabet ήταν από τις κερδισμένες της συνεδρίασης, αν και τις τελευταίες ώρες περιόρισε τα αρχικά ισχυρά της κέρδη, μετά από πληροφορίες ότι η Meta συζητά να επενδύσει δισεκατομμύρια στα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Google. Είχε προηγηθεί προ ημερών και η επιτυχημένη παρουσίαση του νέου γλωσσικού της μοντέλου Gemini 3.
Η πιθανότητα η μητρική της Google να αμφισβητήσει τα πρωτεία της Nvidia προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην αγορά, χωρίζοντας συνάμα τον τεχνολογικό κλάδο στα δύο: οι μετοχές εταιρειών με διασύνδεση με την Alphabet, όπως η Broadcom, η Celestica, η Micron Technology και η Lumentum Holdings, ενισχύθηκαν σε αντίθεση με την πίεση που δέχτηκαν οι επιχειρήσεις με στενότερες σχέσεις με την Nvidia, όπως η Super Micro, η Oracle, η CoreWeave και η Nebius.
Η ίδια η Nvidia υποχώρησε χάνοντας περίπου 150 δισ. δολάρια από την χρηματιστηριακή της αξία, ενώ συνολικά από τα υψηλά του περασμένου μήνα, όταν είχε «σπάσει» το φράγμα των 5 τρισ. δολαρίων, οι απώλειες της ξεπερνούν πλέον τα 700 δισ. δολάρια!
«Η κυριαρχία της Nvidia δεν απειλείται σοβαρά προς το παρόν, όμως οι αγορές κοιτούν πάντα μπροστά και φαίνεται πως η Alphabet είναι έτοιμη να αρπάξει μερίδιο από την αυτοκρατορία του Τζένσεν Χουάνγκ» επεσήμανε Κρις Μποσάμπ, της IG.
H αντιπαλότητα μεταξύ των τεχνολογικών κολοσσών κράτησε και πιο χαμηλά τις επιδόσεις του Nasdaq και του S&P 500 σε σχέση με τον Dow, που πήρε ώθηση κυρίως από τις λεγόμενες κυκλικές μετοχές και τον κλάδο των καταναλωτικών ειδών.
Πηγή: Newmoney.gr
Πηγή: Newmoney.gr
