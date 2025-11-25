Τι δεν ξέρει ο πολύς κόσμος για την πώληση χρυσού έναντι μετρητών

Η πώληση χρυσού ακούγεται απλή υπόθεση: ο ενδιαφερόμενος πάει τα κοσμήματα ή τα νομίσματά του σε έναν αγοραστή και φεύγει με μετρητά. Αλλά όπως συμβαίνει με τις περισσότερες περιπτώσεις «εύκολου χρήματος», τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται