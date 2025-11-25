Στα «κάγκελα» οι κάτοικοι για τη δημιουργία τριών Data Centers στα Σπάτα

Προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο επί της γνωμοδότησης για το μεγαλύτερο εκ των data center, αυτό των Dromeus Capital- APTO