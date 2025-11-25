Στα «κάγκελα» οι κάτοικοι για τη δημιουργία τριών Data Centers στα Σπάτα
Προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο επί της γνωμοδότησης για το μεγαλύτερο εκ των data center, αυτό των Dromeus Capital- APTO
Στα «κάγκελα», έχοντας προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι οι κάτοικοι των Σπάτων αναφορικά με τη δημιουργία των μεγάλων υποδομών για τα data centers στην περιοχή, ζητώντας συνδυαστικές μελέτες που θα αποτυπώνουν τις ενδεχομένως επιπτώσεις αλλά και αποτύπωση της σχετικής φέρουσας ικανότητας της περιοχής.
Σημεία αιχμής για τους κατοίκους και τους φορείς του αντιδρούν είναι η επιβάρυνση, όπως υποστηρίζουν, σε επίπεδο θορύβου αλλά και μικροκλίματος της περιοχής από την αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας και κατανάλωσης ενέργειας που συνεπάγεται η δημιουργία πολλαπλών εγκαταστάσεων στην περιοχή τους με τα τρία data centers που έχουν δρομολογηθεί (Dromeus Capital- APTO, Μicrosoft, EDGNEX Data Centers της DAMAC -ΔΕΗ). Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της άμεσα επικείμενης εξέτασης, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ για το μεγαλύτερο εκ των τριών Data Centers, ισχύος 80 MW, το οποίο έλαβε ήδη αρνητική γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων–Αρτέμιδος. Η σχετική συζήτηση για τη γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ της επένδυσης των Dromeus Capital- APTO έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
