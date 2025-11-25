Diaporos Green Retreat: Ενα βήμα πιο κοντά η 5άστερη επένδυση Ανδρέαδη των 41,7 εκατ. στη νήσο Διάπορο
Diaporos Green Retreat: Ενα βήμα πιο κοντά η 5άστερη επένδυση Ανδρέαδη των 41,7 εκατ. στη νήσο Διάπορο
Το υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τη χορήγηση κινήτρου στην επένδυση που έχει χαρακτηριστεί ως στρατηγική
Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται η επένδυση, στρατηγικού χαρακτήρα ύψους 41,7 εκατ. ευρώ της οικογένειας Ανδρεάδη στη νήσο Διάπορο στη Χαλκιδική για τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικής ανάπτυξης με δυναμικότητα 76 δωματίων.
Το υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τη χορήγηση κινήτρου στον επενδυτικό φορέα «ΣΤΑΝΤΑ Α.Ε.» για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «Diaporos Green Retreat: Ενεργειακά Αυτόνομη Τουριστική Ανάπτυξη 5*» στο Δήμο Σιθωνίας. Πρόκειται για την εταιρεία που συνδέεται ιδιοκτησιακά με τον κ. Σταύρο Ανδρέαδη, επίτιμο πρόεδρο της Sani/ Ikos, γνωστό και από το θεσμικό του ρόλο στο παρελθόν στο Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Το επενδυτικό σχέδιο συνολικού ποσού 41,71 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αφορά στην ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, 13 ισόγειων δωματίων/βιλών και 13 διώροφων αυτόνομων bungalows (συνολικά 76 δωμάτια), τα οποία συνδυάζονται με ένα κεντρικό κτίριο που θα περιλαμβάνει υπαίθριο χώρο με κοινόχρηστη πισίνα, εμπορική στοά, εστιατόρια, yachting club, εγκαταστάσεις ειδικού/εναλλακτικού θεραπευτικού spa, γυμναστήριο, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παιδικής απασχόλησης, ιερό ναό κ.α..
