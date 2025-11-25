Η θεωρία του βάζου με τις μπίλιες: Πώς χτίζουμε την εμπιστοσύνη με τους άλλους
Μπορούμε να μάθουμε να αναγνωρίζουμε εξαρχής ποιον μπορούμε ή όχι να εμπιστευόμαστε;
Μια μαθήτρια της τετάρτης δημοτικού επιστρέφει στο σπίτι κλαίγοντας. Κάποιος στον οποίο είχε εμπιστευτεί ένα μυστικό το αποκάλυψε σε όλη την τάξη. Οι μικροί ώμοι της καμπουριάζουν με αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο που αναγνωρίζουν οι γονείς -ένα μείγμα θυμού, ντροπής και της παρόρμησης να αποκηρύξει την φιλία μια για πάντα. Η μητέρα της την ακούει και της δίνει ένα βάζο με βόλους. Αυτή η μητέρα ήταν η ερευνήτρια και συγγραφέας best seller Dr. Brene Brown, η οποία μοιράστηκε την ιστορία της κόρης της Ellen στο podcast The Diary of a CEO με τον Steven Bartlett. Από τότε, το βίντεο έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 4.6 εκατ. προβολές στο Instagram και η συμβουλή της Brown για το πώς να χτίζουμε την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εμάς και τους άλλους, έχει γίνει viral.
Πώς χτίζεται η εμπιστοσύνη;
Οι περισσότεροι πιστεύουμε πως κερδίζεται με μεγάλες πράξεις, εντυπωσιακές κινήσεις ή υποσχέσεις. Όμως, η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή. Η εμπιστοσύνη γεννιέται στις μικρές στιγμές -όταν κάποιος κρατά τον λόγο του, όταν ακούει με προσοχή, όταν δεν αποκαλύπτει κάτι που του είπαμε εμπιστευτικά. Αυτές οι μικρές, σχεδόν αόρατες πράξεις, είναι οι “μικροί βόλοι” που γεμίζουν σιγά σιγά το “βάζο” της σχέσης μας.
