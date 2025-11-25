Το πιο απλό κόλπο για να κάνουμε restart στον εγκέφαλό μας
Το πιο απλό κόλπο για να κάνουμε restart στον εγκέφαλό μας
Το γράψιμο μπορεί να μεταμορφώσει την ψυχική μας κατάσταση και να μας οδηγήσει από την απόγνωση στη διαύγεια, επανα-προγραμματίζοντας τον εγκέφαλό μας
Ο ανθρώπινος νους δεν σταματάει ποτέ να σκέφτεται -παράγει περιεχόμενο πιο γρήγορα και από τον πιο συνεπή content creator. Το πρόβλημα δεν είναι ότι λειτουργεί τόσο πολύ, αλλά το ότι πολλές φορές οι σκέψεις και οι ιδέες που γεννά δεν ευθυγραμμίζονται απαραίτητα με τις ανάγκες μας, προκαλώντας μας μια συναισθηματική αστάθεια ή μάλλον καλύτερα, δυσφορία.
Σε στιγμές συναισθηματικού χάους, όταν οι σκέψεις στροβιλίζονται, οι ανησυχίες συσσωρεύονται και το μυαλό μοιάζει με καταιγίδα που δεν μπορούμε να της ξεφύγουμ, οι περισσότεροι από εμάς σκεφτόμαστε τις ίδιες ανησυχητικές σκέψεις. “Δεν είμαι αρκετά καλή”, “Δεν θα με πάρουν στην δουλειά”, “Μήπως φάνηκα απότομος;”, “Μήπως με κοροϊδεύει;”, “Τι θα γίνει αν…”. Προτάσεις που όλοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουμε διατυπώσει μέσα στο μυαλό μας και που τις περισσότερες φορές είναι σαν να μας πνίγουν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σε στιγμές συναισθηματικού χάους, όταν οι σκέψεις στροβιλίζονται, οι ανησυχίες συσσωρεύονται και το μυαλό μοιάζει με καταιγίδα που δεν μπορούμε να της ξεφύγουμ, οι περισσότεροι από εμάς σκεφτόμαστε τις ίδιες ανησυχητικές σκέψεις. “Δεν είμαι αρκετά καλή”, “Δεν θα με πάρουν στην δουλειά”, “Μήπως φάνηκα απότομος;”, “Μήπως με κοροϊδεύει;”, “Τι θα γίνει αν…”. Προτάσεις που όλοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουμε διατυπώσει μέσα στο μυαλό μας και που τις περισσότερες φορές είναι σαν να μας πνίγουν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα