Το μυστικό του πετρελαίου: Πού δημιουργούνται τα μεγάλα κοιτάσματα
Το μυστικό του πετρελαίου: Πού δημιουργούνται τα μεγάλα κοιτάσματα
Γιατί ιστορικά οι εκβολές ποταμών έχουν μεταμορφωθεί μέσα στο χρόνο σε υπόγεια θησαυροφυλάκια του πλανήτη
Αν κοιτάξει κανείς τον χάρτη με τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου της γης, ένα παράξενο μοτίβο αρχίζει να ξεπροβάλλει. Εκεί που τα ποτάμια αφήνουν πίσω τους το τελευταίο τους ίχνος στην ξηρά πριν βρεθούν στη θάλασσα, ακριβώς στις εκβολές και τα δέλτα, βρίσκονται συχνά τα μεγαλύτερα δώρα του υπεδάφους. Δεν πρόκειται, φυσικά, για παράδοξο: Πίσω από αυτό κρύβεται μια ιστορία που ξεκινά πριν από εκατομμύρια χρόνια, τότε που η Γη ήταν αγνώριστη και ο άνθρωπος δεν υπήρχε ούτε ως… σχέδιο της φύσης.
Οι εκβολές ποταμών, όσο ταπεινές κι αναξιοποίητες κι αν μοιάζουν στην επιφάνεια, είναι από τα πιο παραγωγικά «εργοστάσια» οργανικής ύλης στον πλανήτη. Όχι μόνο επειδή μεταφέρουν ό,τι έχει παρασύρει το ποτάμι στο ταξίδι του (φύλλα, φυτά, μικροοργανισμούς και λεπτή λάσπη), αλλά και επειδή αποτελούν χώρους ζωής για αμέτρητα μικροσκοπικά πλάσματα. Στην πραγματικότητα, ένα δέλτα είναι κάτι σαν φυσικό… αλεστικό: χιλιάδες τόνοι οργανικού υλικού συσσωρεύονται, θάβονται και ξαναθάβονται κάτω από στρώματα άμμου και λάσπης, σχηματίζοντας έναν τεράστιο υπόγειο φάκελο γεμάτο πρώτες ύλες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι εκβολές ποταμών, όσο ταπεινές κι αναξιοποίητες κι αν μοιάζουν στην επιφάνεια, είναι από τα πιο παραγωγικά «εργοστάσια» οργανικής ύλης στον πλανήτη. Όχι μόνο επειδή μεταφέρουν ό,τι έχει παρασύρει το ποτάμι στο ταξίδι του (φύλλα, φυτά, μικροοργανισμούς και λεπτή λάσπη), αλλά και επειδή αποτελούν χώρους ζωής για αμέτρητα μικροσκοπικά πλάσματα. Στην πραγματικότητα, ένα δέλτα είναι κάτι σαν φυσικό… αλεστικό: χιλιάδες τόνοι οργανικού υλικού συσσωρεύονται, θάβονται και ξαναθάβονται κάτω από στρώματα άμμου και λάσπης, σχηματίζοντας έναν τεράστιο υπόγειο φάκελο γεμάτο πρώτες ύλες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα