Οι δασμοί Τραμπ πλήττουν και την Ελλάδα: Απώλειες εκατομμυρίων για ελιές, λάδι και φέτα
Πόσο κόστισαν στο ελληνικό ελαιόλαδο, στις ελιές και στη φέτα οι δασμοί Τραμπ από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο - Εντυπωσιακές αντοχές από κομπόστα ροδάκινο και ακτινίδιο
Με πρόσφατο εκτελεστικό διάταγμα του Λευκού Οίκου, μια σειρά από προϊόντα, όπως τα ακτινίδια, τα κεράσια και ο καφές, εξαιρούνται από τους ανταποδοτικούς δασμούς, που είχε επιβάλλει τον Απρίλιο ο Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας μια μεγάλη ανάσα και στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, οι πολύμηνοι δασμοί δεν άφησαν αλώβητα αγροδιατροφικά προϊόντα, όπως οι επιτραπέζιες ελιές, το ελαιόλαδο και η φέτα, που παραδοσιακά εξάγονται σε μεγάλες ποσότητες προς την αμερικανική αγορά, που είναι ο 5ος καλύτερος «πελάτης» της χώρας μας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών, κομπόστας ροδάκινου, εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, φέτας και ακτινιδίων, κατέγραψαν μεν σημαντική άνοδο το 2024 σε σχέση με το 2023, όμως, η πλειοψηφία αυτών υπέστησαν ζημιές εκατομμυρίων κατά την περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
