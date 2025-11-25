SKY express: Αναμένει περαιτέρω άνοδο το 2025 με νέες συνδέσεις και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα στο

Το δίκτυο του εξωτερικού θα ενισχύσει περαιτέρω φέτος τα μεγέθη της, με τη διοίκηση να αναμένει περαιτέρω άνοδο στα μεγέθη ακριβώς λόγω της σημαντικής αύξησης της επιβατικής κίνησης του εξωτερικού.«Η εταιρεία, έχοντας ήδη εφαρμόσει πλάνο ανάπτυξης, έχει μεγαλώσει το δίκτυο της, διαχειρίζεται την ωρίμανση των νέων προορισμών της, ενώ με την δημιουργία νέων επιχειρησιακών δομών και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, αναμένει ευλόγως την αποτύπωση της απόδοσης των ενεργειών της», αναφέρει χαρακτηριστικά η διοίκηση του, στην έκθεση για τα οικονομικά μεγέθη του 2024 που δημοσιεύτηκε χθες.«Με την προσθήκη των νέων αεροσκαφών σε σχέση με τον υφιστάμενο στόλο στοχεύει στην εγκαθίδρυση σταθερής εμπορικής εκμετάλλευσης στις γραμμές που παρουσιάζουν στοιχεία ωρίμανσης στο υφιστάμενο δίκτυο, ενισχύοντας παράλληλα το αναπτυσσόμενο δίκτυό της με νέους προορισμούς».