Wall Street: Αναζωπυρώθηκε το AI trade φέρνοντας ισχυρά κέρδη στους δείκτες
Θεαματική ανάκαμψη στις τεχνολογικές μετοχές και βελτιωμένες προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed, τον Δεκέμβριο – Η εβδομάδα του Thanksgiving ξεκίνησε με κέρδη
Με ισχυρό momentum ξεκίνησε η εβδομάδα στη Wall Street, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές συνέχισαν τη δυναμική ανάκαμψή τους μετά την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας και οι επενδυτές προετοιμάζονται για σειρά κρίσιμων οικονομικών δεδομένων. Θυμίζουμε, πάντως, ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα είναι… λειψή, λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών την Πέμπτη 27/11 και την ημιαργία της Παρασκευής.
Στο ταμπλό της Δευτέρας, ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,44% στις 46.448 μονάδες, ο S&P 500 έκανε άλμα ύψους 1,55% στις 6.705 μονάδες και ο Nasdaq εκτινάχθηκε σε ποσοστό 2,69% αγγίζοντας τις 22.872 μονάδες.
Αντιθέτως, ο λεγόμενος δείκτης φόβου VIX συνέχισε να αποκλιμακώνεται κοντά στο όριο των 20 μονάδων, με νέα πτώση περίπου 12%. Θυμίζουμε ότι την περασμένη Πέμπτη είχε φτάσει σχεδόν τις 28 μονάδες, αποδίδοντας στον Νοέμβριο τον τίτλο του χειρότερου μήνα για τον δείκτη από το 2022.
Γενικότερα, εξάλλου, ο μήνας είναι από τους χειρότερους της χρονιάς για την Wall Street, βάζοντας τέλος στο πολύμηνο ανοδικό σερί για όλους τους βασικούς δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Με ελάχιστες ακόμη συνεδριάσεις να απομένουν, η μηνιαία πτώση του Dow ξεπερνά το 2%, του Nasdaq το 3% και του S&P 500 περίπου στο 2%.
Το αν η αγορά θα καταφέρει να κάνει την υπέρβαση και να περάσει σε θετικό έδαφος φαντάζει δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο, ξεκινώντας από τις ισχυρές σημερινές επιδόσεις. Όμως, πολλά θα εξαρτηθούν από τα επικείμενα οικονομικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για τις λιανικές πωλήσεις και τον δείκτη τιμών παραγωγού που θα βοηθήσουν να ξεκαθαρίσει κάπως το οικονομικό τοπίο ενόψει της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, τον ερχόμενο μήνα. Αν και δεν λείπουν οι φωνές που σχολιάζουν ότι ήδη τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου είναι παρωχημένα, δυσκολεύοντας τη δημιουργία ασφαλέστερων εκτιμήσεων.
«Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά πριν οι επενδυτές καθίσουν στο γιορτινό τραπέζι του Thanksgiving», σχολίασε ο Τζο Ματσόλα της Charles Schwab. «Οι αγορές έχτισαν πάνω στα κέρδη της Παρασκευής και οι επόμενες δύο ημέρες ίσως καθορίσουν το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας».
Σε κάθε περίπτωση, με τον χρόνο για τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που θα λάβει χώρα στις 9-10 Δεκεμβρίου να μετρά πλέον αντίστροφα, οι επενδυτές αναζητούν με αγωνία ενδείξεις για πιθανή μείωση επιτοκίων. Αυτή τη φορά τις βρήκαν από τις δηλώσεις του Τζον Γουίλιαμς και του Κρίστοφερ Γουόλερ της Fed, παρακάμπτοντας το γεγονός ότι έτεροι αξιωματούχοι του συμβουλίου έχουν εμφανιστεί σαφώς πιο επιφυλακτικοί το προηγούμενο διάστημα κυρίως λόγω του ανθεκτικού πληθωρισμού.
«Υπάρχει χώρος για νέα μείωση επιτοκίων στο άμεσο μέλλον», σχολίασε ο επικεφαλής της Fed της Νέας Υόρκης επικαλούμενος την αδυναμία της αγοράς εργασίας, με τον κυβερνήτη Γουόλερ να δηλώνει, από την πλευρά του, ανοιχτά ότι στηρίζει μια ακόμη μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
«Δεν υπήρξε κανένα σήμα από την ηγεσία της Fed ότι ερμηνεύουμε λάθος τα λόγια του Γουίλιαμς: πιθανότατα εγκρίθηκαν από τον Πάουελ και δείχνουν πρόθεση για μείωση τον Δεκέμβριο», ανέφεραν ενθαρρυντικά σε σημείωμα τους οι αναλυτές της Evercore ISI.
Δεν είναι τυχαίο πως και στις αγορές χρήματος τα προγνωστικά για Τρίτη μείωση επιτοκίων πήραν και πάλι… φωτιά ανεβαίνοντας και πάλι κοντά στο 80%, ενώ είχαν πέσει περίπου στο 40% την περασμένη εβδομάδα.
Είναι προφανές δε, ότι η αλλαγή τοπίου για την αγορά θα αποτυπωθεί καλύτερα μέσα στο Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τον Μπρεντ Σούτε της Northwestern Mutual Wealth Management, θεωρεί ότι η αυξημένη πιθανότητα μείωσης επιτοκίων σε συνδυασμό με τους «αγοραστές της πτώσης» αναζωπυρώνουν την τεχνολογική άνοδο, ενώ αντιστοίχως για τον Ντέιβιντ Λάουτ, της Kerux Financial, η διόρθωση του Νοεμβρίου ανοίγει τον δρόμο για rebound και πιθανό ράλι τον Δεκέμβριο.
«Οι φόβοι για την τεχνητή νοημοσύνη και την αγορά εργασίας δεν επιβεβαιώθηκαν, κάτι που δείχνει ότι πρόκειται για μια παραδοσιακή διόρθωση και όχι για την αρχή μιας βαθύτερης κρίσης» σχολίασε ο Λάουτ.
Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές εταιρείες που είχαν υποστεί τις ισχυρότερες πιέσεις τις προηγούμενες ημέρες επέστρεψαν δυναμικά πρωταγωνιστώντας στο σημερινό ράλι. Ανάμεσα τους η Amazon, η Meta και η Tesla, με πλέον κερδισμένη την Αlphabet Inc μετά και την ανακοίνωση του αναβαθμισμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini 3.
Πολύ ισχυρές επιδόσεις και για τις εταιρείες ΑΙ, όπως η Nvidia, η Broadcom, η Micron Technology και η AMD.
Στις χαμένες, αντιθέτως, ξεχώρισε η δανέζικη φαρμακευτική Novo Nordisk έπειτα από απογοητευτική επίδοση σε κλινική δοκιμή νέου σκευάσματος, όπως και η Grindr Inc μετά την ανακοίνωση ότι η διοίκηση και η ειδική επιτροπή του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφάσισε να διακόψει τις διαπραγματεύσεις για πρόταση εξαγοράς.
