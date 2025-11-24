Wall Street: Αναζωπυρώθηκε το AI trade φέρνοντας ισχυρά κέρδη στους δείκτες

Θεαματική ανάκαμψη στις τεχνολογικές μετοχές και βελτιωμένες προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed, τον Δεκέμβριο – Η εβδομάδα του Thanksgiving ξεκίνησε με κέρδη