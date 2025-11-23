Η Παπαστράτος επενδύει στη βιομηχανία του μέλλοντος

Ακολουθώντας απαρέγκλιτα την πορεία της προς τη βιωσιμότητα, η Παπαστράτος ολοκλήρωσε την πρώτη φάση - ορόσημο της μεγάλης «πράσινης» επένδυσης στο εργοστάσιο της στον Ασπρόπυργο, με 4.000 φωτοβολταϊκά πάνελ, ενώ παράλληλα διακρίνεται στην εξοικονόμηση νερού