Η Παπαστράτος επενδύει στη βιομηχανία του μέλλοντος
Η Παπαστράτος επενδύει στη βιομηχανία του μέλλοντος
Ακολουθώντας απαρέγκλιτα την πορεία της προς τη βιωσιμότητα, η Παπαστράτος ολοκλήρωσε την πρώτη φάση - ορόσημο της μεγάλης «πράσινης» επένδυσης στο εργοστάσιο της στον Ασπρόπυργο, με 4.000 φωτοβολταϊκά πάνελ, ενώ παράλληλα διακρίνεται στην εξοικονόμηση νερού
Sponsored Content
Η Παπαστράτος έχει ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της στρατηγικής και της φιλοσοφίας της, αντιμετωπίζοντάς την όχι ως υποχρέωση, αλλά ως ευκαιρία για θετική αλλαγή. Η εταιρεία επενδύει σε ό,τι προάγει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, χαράσσοντας τον δρόμο προς τη βιομηχανία του μέλλοντος.
Πρόσφατα ολοκλήρωσε την πρώτη φάση – ορόσημο της μεγαλύτερης «πράσινης» επένδυσης στην ιστορία της εταιρείας, που σηματοδοτεί τη μετάβαση του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο σε ένα πρότυπο βιώσιμης βιομηχανικής λειτουργίας, ένα εργοστάσιο του μέλλοντος. Πρόκειται για μια επένδυση που υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Παπαστράτος και του προγράμματος Zero Carbon Tech, της μητρικής εταιρείας Philip Morris International (PMI).
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Η Παπαστράτος έχει ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της στρατηγικής και της φιλοσοφίας της, αντιμετωπίζοντάς την όχι ως υποχρέωση, αλλά ως ευκαιρία για θετική αλλαγή. Η εταιρεία επενδύει σε ό,τι προάγει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, χαράσσοντας τον δρόμο προς τη βιομηχανία του μέλλοντος.
Πρόσφατα ολοκλήρωσε την πρώτη φάση – ορόσημο της μεγαλύτερης «πράσινης» επένδυσης στην ιστορία της εταιρείας, που σηματοδοτεί τη μετάβαση του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο σε ένα πρότυπο βιώσιμης βιομηχανικής λειτουργίας, ένα εργοστάσιο του μέλλοντος. Πρόκειται για μια επένδυση που υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Παπαστράτος και του προγράμματος Zero Carbon Tech, της μητρικής εταιρείας Philip Morris International (PMI).
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα