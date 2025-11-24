Χρηματιστήριο Αθηνών: Διευρύνει το ανοδικό σερί με το βλέμμα στον MSCI
Κέρδη σημειώνει το ελληνικό χρηματιστήριο για τέταρτη διαδοχική μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να κάνει ακόμη ένα «βήμα» για την προσέγγιση των φετινών κορυφών (2.126 μονάδες). Η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI αναμένεται να «εκτινάξει» τη συναλλακτική δραστηριότητα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Metlen λόγω της εξόδου της από τον MSCI Greece Standard, με τις εκροές να προβλέπεται ότι θα υπερβούν τα 200 εκατ. δολάρια σύμφωνα με εκτιμήσεις των αναλυτών. Παράλληλα, έχει αποκατασταθεί ως ένα βαθμό η αισιοδοξία στις διεθνείς αγορές χάρη στις ανανεωμένες ελπίδες για νέα μείωση των αμερικανικών επιτοκίων και την πρόοδο στις συνομιλίες με στόχο την ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.
Στη συνεδρίαση της Δευτέρας (24/11) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,73% και διαπραγματεύεται στις 2.076,68 μονάδες. Σε περίπου 11 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.067,59 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.078,68 μονάδες. Κέρδη άνω του +1% σημειώνει ο τραπεζικός δείκτης, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει.
Με εντυπωσιακό comeback των αγοραστών η Λεωφόρος Αθηνών συμπλήρωσε την Παρασκευή τρεις σερί ανοδικές συνεδριάσεις και έκλεισε πάνω από τις 2.060 μονάδες. Σημείωσε, μάλιστα, τη δεύτερη διαδοχική εβδομάδα κερδών, κάτι που φάνταζε πολύ δύσκολο στην έναρξη της συνεδρίασης, όπου ο ΓΔ έφτασε να διαπραγματεύεται ακόμη και κάτω από τις 2.030 μονάδες. Το ΧΑ ενισχύεται πάνω από +3% εντός του Νοεμβρίου και πάνω από +40% φέτος.
