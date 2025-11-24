Χρηματιστήριο Αθηνών: Διευρύνει το ανοδικό σερί με το βλέμμα στον MSCI

Τέταρτη διαδοχική άνοδος για τον Γενικό Δείκτη - Ο τζίρος πρόκειται να «εκτοξευθεί» λόγω rebalancing στους δείκτες του MSCI - Στο επίκεντρο η Metlen - Ώθηση παρέχει το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές