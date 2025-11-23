Η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το σχέδιο «Αγιος Νικόλαος» για τη Θεσσαλία
Με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η ΕΕΕ τίμησε τους δωρητές και ανέδειξε το ανθρωπιστικό αποτύπωμα του ελληνικού εφοπλισμού στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και την Υγεία στις πληγείσες περιοχές
Σε μια λαμπρή και συγκινητική εκδήλωση που συνδύασε συμβολισμό και ουσία, η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) τίμησε τους δωρητές και υποστηρικτές του σχεδίου δράσης «Αγιος Νικόλαος», που δημιουργήθηκε για την αποκατάσταση των περιοχών της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του φθινοπώρου του 2023. Με την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ωδείο Αθηνών, η εκδήλωση ανέδειξε το πολυδιάστατο κοινωνικό αποτύπωμα του ελληνικού εφοπλισμού, τονίζοντας τη διαχρονική δέσμευσή του στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην εθνική συνοχή.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς αναδείχθηκε η σημασία της άμεσης και ουσιαστικής ανταπόκρισης των Ελλήνων εφοπλιστών, η οποία οδήγησε στη συγκέντρωση άνω των 50 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις δέκα ημέρες για την υποστήριξη της πληγείσας Θεσσαλίας. Η πρωτοβουλία επικεντρώθηκε σε τρεις κρίσιμους πυλώνες: την Παιδεία, τον πολιτισμό και την Υγεία, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τοπικές κοινωνίες και υποδομές, με στόχο την ολιστική ανασυγκρότηση των περιοχών που επλήγησαν.
Η πρόεδρος της ΕΕΕ Μελίνα Τραυλού και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις τοποθετήσεις τους, τόνισαν τόσο την ανθρωπιστική διάσταση του σχεδίου όσο και την ανάγκη συνέχισης των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης σε εθνικό επίπεδο. Οι ομιλίες τους αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας όχι μόνο ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και ως πυλώνα κοινωνικής ευθύνης και εθνικής σταθερότητας.
