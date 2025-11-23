Οι 8 κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να βγουν στη σύνταξη το 2026 πριν από τα 62 έτη
Οι 8 κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να βγουν στη σύνταξη το 2026 πριν από τα 62 έτη
Η συνταξιοδότηση πριν τα 62 το 2026 παραμένει εφικτή για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων με μεταβατικά όρια. Μητέρες, δημόσιοι υπάλληλοι, τρίτεκνοι και εργαζόμενοι σε βαρέα ωφελούνται από ευνοϊκές ρυθμίσεις
Κατά ένα εξάμηνο επιβαρύνονται στις περισσότερες περιπτώσεις οι περίπου 25.000-30.000 εναπομείναντες ασφαλισμένοι που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν το 2026 πριν από τα 62 έτη με τα μεταβατικά όρια ηλικίας.
Πρόκειται κυρίως για μητέρες ανηλίκων, γονείς του δημόσιου τομέα και ασφαλισμένους με το καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών. Για παράδειγμα, μητέρα ανηλίκου στον ιδιωτικό τομέα που συμπλήρωσε 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010-2011 και είναι γεννημένη το 1967 μπορεί να αποχωρήσει το 2026 στην ηλικία των 58,5 ετών. Επίσης, γυναίκα που έχει συμπληρώσει 4.500 ένσημα από τα οποία τα 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά -τα 1.000 τα τελευταία 17 χρόνια- μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 55 ετών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Πρόκειται κυρίως για μητέρες ανηλίκων, γονείς του δημόσιου τομέα και ασφαλισμένους με το καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών. Για παράδειγμα, μητέρα ανηλίκου στον ιδιωτικό τομέα που συμπλήρωσε 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010-2011 και είναι γεννημένη το 1967 μπορεί να αποχωρήσει το 2026 στην ηλικία των 58,5 ετών. Επίσης, γυναίκα που έχει συμπληρώσει 4.500 ένσημα από τα οποία τα 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά -τα 1.000 τα τελευταία 17 χρόνια- μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 55 ετών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα