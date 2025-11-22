Συνέντευξη Πέδρο Αλμοδόβαρ: Το πολυχρωματικό σύμπαν του μεγάλου σκηνοθέτη
Συνέντευξη Πέδρο Αλμοδόβαρ: Το πολυχρωματικό σύμπαν του μεγάλου σκηνοθέτη
Η συνεργασία του Ισπανού σκηνοθέτη με τη Roche Bobois προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να φωτιστεί το αισθητικό του σύμπαν: το χρώμα ως συναίσθημα, τα έπιπλα ως χαρακτήρες και η καθημερινότητα ως σκηνικό
Λίγοι δημιουργοί έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν μια ολόκληρη αισθητική σχολή με το όνομά τους. Ο Pedro Almodóvar ανήκει σε αυτή τη μικρή, εκλεκτή κατηγορία. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα, ο Ισπανός σκηνοθέτης έχει χτίσει ένα τεράστιο φιλμικό σύμπαν όπου το χρώμα γίνεται αφήγηση, το μελόδραμα αποκτά δύναμη τραγωδίας και οι γυναικείοι χαρακτήρες -πολύπλοκοι, ευάλωτοι, εκρηκτικοί-, διεκδικούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο με καθηλωτική ενέργεια. Οι ταινίες και η αισθητική του, όπως τα Technicolor χρώματα, τα εκλεκτικά έπιπλα, οι ποπ αναφορές, έχει επηρεάσει όχι μόνο τον κινηματογράφο αλλά και τη μόδα, τη φωτογραφία και τον σύγχρονο σχεδιασμό. Σε μια σπάνια όσο και απολαυστική συνέντευξη, ο Almodóvar ανοίγει το προσωπικό και δημιουργικό του σύμπαν, με αφορμή τη συνεργασία του με τη Roche Bobois.
