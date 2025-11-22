Τα διεθνή πολυτελή brand σε κρίση, η ελληνική μόδα στα κέφια της
Τα διεθνή πολυτελή brand σε κρίση, η ελληνική μόδα στα κέφια της
Την ώρα που η παγκόσμια τάση δείχνει τους τζίρους της πολυτέλειας να πέφτουν κατακόρυφα, τα ελληνικά fashion brand κερδίζουν έδαφος. Βασίλης Ζούλιας, Δημήτρης Ντάσιος, Ιωάννα Κουρμπέλα, Δάφνη Βαλέντε, Γιώργος Ελευθεριάδης, Αφροδίτη Χερά κλ. κάνουν το made in Greece και πάλι μόδα
Η πρόσφατη 37 η ελληνική εβδομάδα μόδας απέδειξε ότι υπάρχει δημιουργικότητα αλλά και κοινό που την υποστηρίζει. Ετσι, παρόλο fashion brand όπως η Dior και ο Gucci μπορεί να προβληματίζουν τους ιδιοκτήτες τους βλέποντας τα έσοδά τους να πέφτουν κατακόρυφα, το κοινό δείχνει μια αυξανόμενη προτίμηση σε μικρές δημιουργικές ομάδες σαν τους οίκους μόδας της χώρας μας που επιδεικνύουν μια συνέπεια στην ποιότητα, τις τιμές και την έμπνευση.
