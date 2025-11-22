Τα διεθνή πολυτελή brand σε κρίση, η ελληνική μόδα στα κέφια της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα διεθνή πολυτελή brand σε κρίση, η ελληνική μόδα στα κέφια της

Την ώρα που η παγκόσμια τάση δείχνει τους τζίρους της πολυτέλειας να πέφτουν κατακόρυφα, τα ελληνικά fashion brand κερδίζουν έδαφος. Βασίλης Ζούλιας, Δημήτρης Ντάσιος, Ιωάννα Κουρμπέλα, Δάφνη Βαλέντε, Γιώργος Ελευθεριάδης, Αφροδίτη Χερά κλ. κάνουν το made in Greece και πάλι μόδα

Τα διεθνή πολυτελή brand σε κρίση, η ελληνική μόδα στα κέφια της
Η πρόσφατη 37 η ελληνική εβδομάδα μόδας απέδειξε ότι υπάρχει δημιουργικότητα αλλά και κοινό που την υποστηρίζει. Ετσι, παρόλο fashion brand όπως η Dior και ο Gucci μπορεί να προβληματίζουν τους ιδιοκτήτες τους βλέποντας τα έσοδά τους να πέφτουν κατακόρυφα, το κοινό δείχνει μια αυξανόμενη προτίμηση σε μικρές δημιουργικές ομάδες σαν τους οίκους μόδας της χώρας μας που επιδεικνύουν μια συνέπεια στην ποιότητα, τις τιμές και την έμπνευση.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης