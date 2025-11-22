Τα διεθνή πολυτελή brand σε κρίση, η ελληνική μόδα στα κέφια της

Την ώρα που η παγκόσμια τάση δείχνει τους τζίρους της πολυτέλειας να πέφτουν κατακόρυφα, τα ελληνικά fashion brand κερδίζουν έδαφος. Βασίλης Ζούλιας, Δημήτρης Ντάσιος, Ιωάννα Κουρμπέλα, Δάφνη Βαλέντε, Γιώργος Ελευθεριάδης, Αφροδίτη Χερά κλ. κάνουν το made in Greece και πάλι μόδα