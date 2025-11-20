Βιώσιμη ανάπτυξη στις μετακινήσεις: Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία των μεγάλων οδικών αξόνων
Βιώσιμη ανάπτυξη στις μετακινήσεις: Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία των μεγάλων οδικών αξόνων
H Ολυμπία Οδός αποδεικνύει ότι ένας αυτοκινητόδρομος μπορεί να αποτελεί ένα έργο καινοτομίας που εξυπηρετεί τους πολίτες και ταυτόχρονα σέβεται το περιβάλλον
Οι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν κρίσιμο κρίκο των μεταφορών, που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Γι’αυτό η μετάβαση σε ένα πιο πράσινο και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας βρίσκεται την κορυφή της συζήτησης. Όλα τα οδικά έργα παραχώρησης στη χώρα έχουν επενδύσει σε πράσινες τεχνολογίες , υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης. Η περίπτωση της Ολυμπίας Οδού είναι χαρακτηριστική, καθώς οδεύει γρήγορα στο να γίνει οπ πρώτος ενεργειακά αυτόνομος αυτοκινητόδρομος στην Ευρώπη. Η πρόσφατη έκθεση αειφόρου ανάπτυξης του έργου παραχώρησης καταγράφει τις βασικές εξελίξεις του αυτοκινητόδρομου για το 2024, δίνοντας έμφαση στην οδική ασφάλεια, τις ψηφιακές τεχνολογίες και την ποιοτική εμπειρία ταξιδιού.
Πρώτα η ασφάλεια: Υποδομές και υπηρεσίες που προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή
Η οδική ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου. Η ολοκλήρωσή του οδήγησε σε μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων κατά 91%, αποτέλεσμα που αναδεικνύει την αξία των σύγχρονων υποδομών και της συστηματικής συντήρησης.
Η εταιρεία υλοποιεί οργανωμένο πρόγραμμα ελέγχου με αναλυτικές επιθεωρήσεις ανά έξι χρόνια και ενδιάμεσους ελέγχους κάθε τριετία, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν φθορές σε γέφυρες και τεχνικά έργα. Παράλληλα, τεχνολογίες όπως το Smart Tunnel και το MIRANDA ενισχύουν την προληπτική συντήρηση και την ασφάλεια, παρέχοντας συνεχή ψηφιακή εικόνα των σηράγγων και του οδοστρώματος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επένδυση €4,4 εκατ. στον οδοφωτισμό LED με τεχνολογία dimming, που βελτιώνει την ορατότητα και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας, 58 οχήματα περιπολίας και επέμβασης παρεμβαίνουν σε συμβάντα, με μέσο χρόνο ανταπόκρισης 14 λεπτά.
