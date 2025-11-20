Βιώσιμη ανάπτυξη στις μετακινήσεις: Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία των μεγάλων οδικών αξόνων

H Ολυμπία Οδός αποδεικνύει ότι ένας αυτοκινητόδρομος μπορεί να αποτελεί ένα έργο καινοτομίας που εξυπηρετεί τους πολίτες και ταυτόχρονα σέβεται το περιβάλλον