Προσοχή αν σας πάρουν από Πολωνία – Τι να μην κάνετε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσοχή αν σας πάρουν από Πολωνία – Τι να μην κάνετε

Πώς οι απατεώνες υποκλέπτουν προσωπικά δεδομένα και προκαλούν υπέρογκες χρεώσεις

Προσοχή αν σας πάρουν από Πολωνία – Τι να μην κάνετε
Oλοένα και περισσότεροι πολίτες αναφέρουν ότι δέχονται κλήσεις από αριθμούς που εμφανίζονται να προέρχονται από το εξωτερικό. Πρόκειται για μια τεχνική που αξιοποιείται από οργανωμένες σπείρες απατεώνων με στόχο να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα. Η μέθοδος αυτή, γνωστή διεθνώς ως wangiri, βασίζεται σε κλήσεις που γίνονται από αριθμούς του εξωτερικού, οι οποίοι συχνά φαίνονται αυθεντικοί και προκαλούν την περιέργεια των χρηστών.

Πώς λειτουργεί η απάτη
Οι δράστες καλούν από αριθμούς όπως «0048…» (Πολωνία) ή «003197…» (Ολλανδία) για να ελέγξουν αν κάποιος θα απαντήσει. Στη συνέχεια, στέλνουν κακόβουλα μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους, οι οποίοι, αν ανοιχτούν, μπορούν να υποκλέψουν ευαίσθητα δεδομένα. Επιπλέον, αν κάποιος επιχειρήσει να καλέσει πίσω τον αριθμό, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υπέρογκων χρεώσεων, καθώς οι απατεώνες χρησιμοποιούν αριθμούς με υψηλή χρέωση για να αποκομίσουν κέρδος.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης