Προσοχή αν σας πάρουν από Πολωνία – Τι να μην κάνετε
Πώς οι απατεώνες υποκλέπτουν προσωπικά δεδομένα και προκαλούν υπέρογκες χρεώσεις
Oλοένα και περισσότεροι πολίτες αναφέρουν ότι δέχονται κλήσεις από αριθμούς που εμφανίζονται να προέρχονται από το εξωτερικό. Πρόκειται για μια τεχνική που αξιοποιείται από οργανωμένες σπείρες απατεώνων με στόχο να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα. Η μέθοδος αυτή, γνωστή διεθνώς ως wangiri, βασίζεται σε κλήσεις που γίνονται από αριθμούς του εξωτερικού, οι οποίοι συχνά φαίνονται αυθεντικοί και προκαλούν την περιέργεια των χρηστών.
Πώς λειτουργεί η απάτη
Οι δράστες καλούν από αριθμούς όπως «0048…» (Πολωνία) ή «003197…» (Ολλανδία) για να ελέγξουν αν κάποιος θα απαντήσει. Στη συνέχεια, στέλνουν κακόβουλα μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους, οι οποίοι, αν ανοιχτούν, μπορούν να υποκλέψουν ευαίσθητα δεδομένα. Επιπλέον, αν κάποιος επιχειρήσει να καλέσει πίσω τον αριθμό, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υπέρογκων χρεώσεων, καθώς οι απατεώνες χρησιμοποιούν αριθμούς με υψηλή χρέωση για να αποκομίσουν κέρδος.
