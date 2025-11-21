94 μέτρα κατάρτι: Το ψηλότερο ιστιοφόρο στον κόσμο αλλάζει τα δεδομένα

Με μήκος 81 μέτρων και κατάρτι 93 μέτρων, όσο το Αγαλμα της Ελευθερίας, το νέο project Sky της ολλανδικής Royal Huisman, αναμένεται να γίνει το ψηλότερο ιστιοφόρο στον κόσμο