94 μέτρα κατάρτι: Το ψηλότερο ιστιοφόρο στον κόσμο αλλάζει τα δεδομένα
Με μήκος 81 μέτρων και κατάρτι 93 μέτρων, όσο το Αγαλμα της Ελευθερίας, το νέο project Sky της ολλανδικής Royal Huisman, αναμένεται να γίνει το ψηλότερο ιστιοφόρο στον κόσμο
Στον κόσμο των superyachts, όπου τα μέτρα και τα εκατομμύρια λειτουργούν ως μονάδα μέτρησης του κύρους, το Sky, καταφέρνει κάτι σπάνιο: δεν εντυπωσιάζει μόνο με τα νούμερα, αλλά με το ίδιο το όραμα που τα γεννά. Η Royal Huisman, με κληρονομιά 140 ετών στην υψηλή ναυπηγική, δεν παρουσιάζει απλώς ένα ακόμη «παλάτι στη θάλασσα». Το Sky είναι μια σχεδιαστική δήλωση ότι η ιστιοπλοΐα μπορεί να σταθεί -και να υπερβεί- απέναντι στα μεγαλύτερα motor yachts, προσφέροντας την ίδια αίσθηση ισχύος με πολύ πιο άμεση επαφή με το φυσικό στοιχείο.
