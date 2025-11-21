Οδός Ερμού: Η ιστορία πίσω από τον πιο εμπορικό δρόμο της Ελλάδας
Οδός Ερμού: Η ιστορία πίσω από τον πιο εμπορικό δρόμο της Ελλάδας
Από τα ιστορικά καταστήματα της παλιάς Αθήνας μέχρι τη σημερινή της θέση ανάμεσα στους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους του κόσμου, η Ερμού παραμένει το αυθεντικό εμπορικό αποτύπωμα της πόλης
Παπασπύρου, Πετρίδης, Αλεξανδράκης, το άτυπο «hall of fame» της παλιάς Ερμού που για δεκαετίες λειτουργούσε ως πραγματικό «κρίσιμο σημείο ποιότητας» για τους Αθηναίους. Πριν από τα διεθνή brands, πριν από τα «καταστήματα-ναυαρχίδες» και τις «προτάσεις πολυτελούς λιανικής», οι οικογένειες της πόλης αξιολογούσαν το καλό ρούχο με έναν απλό κανόνα: «Σαν αυτά που παίρναμε από την Ερμού». Τα ιστορικά εμπορικά σημεία δημιούργησαν το πρώτο πραγματικό «κεφάλαιο μάρκας» του δρόμου, μια κληρονομιά αξιοπιστίας που πέρασε στη γλώσσα της καθημερινότητας και διαμόρφωσε για χρόνια την αντίληψη της ποιότητας στην ελληνική αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα