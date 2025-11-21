Η ιστορία πίσω από το πιο ανατρεπτικό κόσμημα στην ιστορία
Η ιστορία πίσω από το πιο ανατρεπτικό κόσμημα στην ιστορία
Κάποτε, ένα κόσμημα φοριόταν μόνο με τη βοήθεια καμαριέρας. Κι έπειτα ήρθε ο Boucheron, εισάγοντας ένα κολιέ που θυμίζει το σχήμα του ερωτηματικού, που ανέτρεψε ολόκληρη την τελετουργία του ντυσίματος
Ο Frédéric Boucheron γεννήθηκε στο Παρίσι το 1830 και μεγάλωσε ανάμεσα σε υφάσματα και τεχνίτες∙ οι γονείς του ήταν έμποροι υφασμάτων. Πολύ νωρίς όμως τον κέρδισε κάτι πιο λαμπερό: η λεπτοδουλειά του κοσμήματος. Σε ηλικία μόλις δεκατεσσάρων ετών ξεκίνησε ως μαθητευόμενος στο ατελιέ του διακεκριμένου κοσμηματοποιού Jules Chaise, όπου έμαθε όχι μόνο τεχνικές, αλλά και την αξία της μορφής και της χάρης που έχει ένα κόσμημα.
