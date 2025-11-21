Η ιστορία πίσω από το πιο ανατρεπτικό κόσμημα στην ιστορία

Κάποτε, ένα κόσμημα φοριόταν μόνο με τη βοήθεια καμαριέρας. Κι έπειτα ήρθε ο Boucheron, εισάγοντας ένα κολιέ που θυμίζει το σχήμα του ερωτηματικού, που ανέτρεψε ολόκληρη την τελετουργία του ντυσίματος