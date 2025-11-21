Γιάννης Γαλατσάνος (Diffraqtion): Ο Έλληνας founder που σάρωσε στο Slush 100 και σηκώνει εκατομμύρια από ΗΠΑ και Ευρώπη (tweets)

Η μεγάλη νίκη στον διαγωνισμό του διεθνούς φεστιβάλ καινοτομίας, Slush 2025-Ποια είναι η startup Diffraqtion που επικράτησε σε πάνω από 1.000 συμμετοχές, κάνει έρευνα για τον στρατό των ΗΠΑ και έχει σηκώσει εκατομμύρια στις δύο πλευρές του Ατλαντικού