Γιάννης Γαλατσάνος (Diffraqtion): Ο Έλληνας founder που σάρωσε στο Slush 100 και σηκώνει εκατομμύρια από ΗΠΑ και Ευρώπη (tweets)
Η μεγάλη νίκη στον διαγωνισμό του διεθνούς φεστιβάλ καινοτομίας, Slush 2025-Ποια είναι η startup Diffraqtion που επικράτησε σε πάνω από 1.000 συμμετοχές, κάνει έρευνα για τον στρατό των ΗΠΑ και έχει σηκώσει εκατομμύρια στις δύο πλευρές του Ατλαντικού
«Έχουμε λάβει χρηματοδότηση 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων από την DARPA (σημ. Υπηρεσία Έρευνας Προηγμένων Αμυντικών Προγραμμάτων, ένας οργανισμός του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ) και έχουμε πάρει 2,5 εκατομμύρια δολάρια από αμερικανικά venture capitals. Τώρα κερδίσαμε 1 εκατομμύριο ευρώ από τα VCs General Catalyst και Cherry Ventures στον διαγωνισμό Slush 100».
