Αυτός είναι ο ακριβότερος εμπορικός δρόμος στον κόσμο – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ερμού

Η New Bond Street στο Λονδίνο αναδείχθηκε η ακριβότερη εμπορική τοποθεσία παγκοσμίως, με ενοίκια 20.482 ευρώ/τ.μ. ετησίως, ξεπερνώντας Μιλάνο και Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την Cushman & Wakefield - Το 58% των κορυφαίων δρόμων κατέγραψε αυξήσεις ενοικίων, ενώ η Ερμού ανέβηκε στη 15η θέση διεθνώς με άνοδο 7% το 2025