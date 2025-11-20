Αυτός είναι ο ακριβότερος εμπορικός δρόμος στον κόσμο – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ερμού
Η New Bond Street στο Λονδίνο αναδείχθηκε η ακριβότερη εμπορική τοποθεσία παγκοσμίως, με ενοίκια 20.482 ευρώ/τ.μ. ετησίως, ξεπερνώντας Μιλάνο και Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την Cushman & Wakefield - Το 58% των κορυφαίων δρόμων κατέγραψε αυξήσεις ενοικίων, ενώ η Ερμού ανέβηκε στη 15η θέση διεθνώς με άνοδο 7% το 2025
Η New Bond Street στο Λονδίνο κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή της λίστας με τους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους παγκοσμίως, σύμφωνα με τη Cushman & Wakefield. Τα ενοίκια εκτοξεύθηκαν κατά 22% μέσα σε έναν χρόνο, αγγίζοντας τα 20.482 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, ξεπερνώντας τόσο τη Via Montenapoleone στο Μιλάνο όσο και την Upper Fifth Avenue της Νέας Υόρκης.
Η ετήσια έκθεση Main Streets Across the World, που φτάνει φέτος στην 35η της έκδοση, αποτυπώνει τις εξελίξεις σε 141 κορυφαίες αγορές διεθνώς — πολλές από τις οποίες αποτελούν κόμβους για τον κλάδο της πολυτέλειας. Βάσει των στοιχείων, το 58% των εμπορικών δρόμων που εξετάζονται κατέγραψαν αυξήσεις ενοικίων, ένδειξη ότι η ζήτηση για ποιοτικούς χώρους παραμένει σημαντικά υψηλότερη από τη διαθέσιμη προσφορά.
